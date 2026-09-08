ТУРКЕСТАН: СПОРТСМЕН ИЗ ЖЕТЫСАЯ СТАЛ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ

Очередной представитель спорта Жетысайского района покорил новую высоту и прославил страну. С 4 по 7 сентября в городе Талдыкоргане области Жетысу проходил чемпионат Республики Казахстан по паранастольному теннису среди взрослых.

В турнире приняло участие более 100 спортсменов из 15 регионов страны, которые продемонстрировали свое мастерство. Честь Туркестанской области защищал член сборной Казахстана по паранастольному теннису, капитан областной сборной, квалифицированный тренер Жетысайского спортивного клуба Максат Кыдырша, который завоевал несколько наград.

В личном первенстве наш земляк, одержав победу над соперниками, занял первое место. Также он вошел в число призеров в парном и смешанном парном разрядах, завоевав два третьих места. Это важный результат, который демонстрирует не только личное мастерство спортсмена, но и спортивный потенциал Туркестанской области на республиканских соревнованиях.

После чемпионата Максат Кыдырша принял участие в абсолютном первенстве республиканского турнира по пара настольному теннису, посвященного памяти мастера спорта международного класса по настольному теннису Нуржана Корпетаева, и занял почетное третье место.

Таким образом, наш земляк стал четырехкратным чемпионом Республики Казахстан по паранастольному теннису среди молодежи и четырехкратным чемпионом среди взрослых.

Эта победа нашего земляка - одно из ярких достижений, показывающих результат работы по развитию массового и профессионального спорта в Жетысае. Большой успех квалифицированного спортсмена и тренера станет примером для юных спортсменов и придаст новый импульс развитию пара спорта в нашем районе.

Пресс-служба акима Туркестанской области