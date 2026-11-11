ТУРКЕСТАН: В АРЫСИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБНОВЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

В городе Арысь Туркестанской области состоялась торжественная церемония открытия пожарной части №7, прошедшей капитальную модернизацию (реновацию). В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан полковник Мурат Муханов, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и представители сферы чрезвычайных ситуаций. Глава региона поздравил общественность и отметил значимость данного объекта.

- Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручал усилить работу, направленную на сокращение количества чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности граждан. В области в этом направлении ведется системная работа. К примеру, обновление пожарной части №7. Данный объект позволит защитить город Арысь и жителей сел от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Со стороны акимата области за последние два года на укрепление материально-технической базы пожарной службы области и обеспечение пожарной безопасности из местного бюджета предусмотрено более 1,7 миллиарда тенге. В целях усиления пожарной службы региона приобретено 36 пожарных автомобилей. Кроме того, в рамках проекта «Ауыл құтқарушысы» открыто 16 пожарных постов. До конца года планируем запустить дополнительно еще 11 постов. Кроме того, в Сауранском и Толебийском районах запущены пожарные части общей стоимостью 1,6 миллиарда тенге. Уважаемые пожарные! Вы ежедневно при исполнении служебных обязанностей демонстрируете пример мужества и стойкости, профессионального мастерства и ответственности. Выражаю вам искреннюю благодарность за вашу высокую ответственность и упорный труд на благо страны. Пусть в нашей стране будет благополучие, а среди населения - спокойствие! — сказал Нуралхан Кушеров.

В рамках работ по модернизации здание пожарной части было переоборудовано в соответствии с современными требованиями, созданы комфортные условия для работы и отдыха сотрудников. Также обновлены гараж для пожарной техники, служебные и бытовые помещения.

На территории части имеются спортивный зал «Batyr Team» для повышения физической подготовки сотрудников, тренировочная и футбольная площадки, фонтан и зоны отдыха.

Пресс-служба акима Туркестанской области