ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: НУРАЛХАН КУШЕРОВ ВЫСЛУШАЛ ПОЖЕЛАНИЯ БАЙДИБЕКЦЕВ

В ходе рабочей поездки в Байдибекский район аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел личный прием местных жителей, выслушав их пожелания и обращения.

В ходе приема большинство жителей подняли вопросы, касающиеся сферы образования и инфраструктуры. В частности, были озвучены предложения по строительству спортивных объектов и школ в населенных пунктах, ремонту и расширению районных и внутрисельских дорог, улучшению качества интернета и мобильной связи. Кроме того, были подняты вопросы выделения земель сельхозназначения, получения орошаемых земель, поддержки предпринимательства, получения жилья и социальной помощи.

Ряд вопросов нашел решение на месте, а по вопросам, требующим изучения, были даны поручения.

Аким области подчеркнул, что ни одно обращение граждан не останется без внимания и поднятые вопросы будут всесторонне изучены. В связи с этим он обязал акимат района и соответствующие управления провести изучение каждого вопроса в рамках действующего законодательства и рассмотреть конкретные пути решения. Также он поручил ответственным руководителям не ограничиваться формальным рассмотрением обращений жителей, а взять под контроль их оптимальное решение.

Пресс-служба акима Туркестанской области