В рамках рабочей поездки в Байдибекский район аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями района. На встрече в селе Шаян обсудили социально-экономическое развитие региона, повышение потенциала сельского хозяйства, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и решение актуальных вопросов в населенных пунктах.

- У Байдибекского района высокий потенциал в сельском хозяйстве. Теперь задача - эффективно использовать эту возможность, развивать производство, увеличивать объемы переработки продукции и наращивать инвестиционные проекты. Каждая инициатива должна внести реальный вклад в улучшение качества жизни населения, рост экономики района. Для нас самое важное - жители должны ощутить результат проделанной работы, - сказал Нуралхан Кушеров.

На встрече аким области остановился на приоритетах, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период». Президент поставил конкретные задачи по диверсификации экономики, повышению инвестиционной активности, модернизации инфраструктуры и улучшению благосостояния населения. Аким области отметил важность системной реализации этих поручений в регионе.

В Байдибекском районе сложилась положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. За 9 месяцев 2026 года валовой региональный продукт района достиг 65,5 млрд тенге, увеличившись на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем сельхозпродукции составил 36,4 млрд тенге, рост - 15,1%. В сфере строительства выполнено работ на 17,4 млрд тенге, индекс физического объема достиг 126,2%. Объем инвестиций в основной капитал составил 31,7 млрд тенге. При этом было отмечено, что необходимо улучшить показатели в промышленности и перерабатывающей сфере. Аким области поручил усилить работу по эффективному использованию сельхозпотенциала района, развитию производства, привлечению инвестиций и поддержке предпринимательских инициатив.

В районе реализован ряд важных проектов по улучшению социальной инфраструктуры. В прошлом году в рамках нацпроекта «Школы будущего» в селе Шаян была введена в эксплуатацию новая школа на 300 мест. Кроме того, три школы прошли модернизацию, в двух учреждениях образования проведен капитальный ремонт. Завершен текущий ремонт восьми школ.

По линии инженерной инфраструктуры все 50 населенных пунктов района обеспечены централизованной питьевой водой, 43 населенных пункта - природным газом, 13 населенных пунктов - качественной электроэнергией. Показатель обеспеченности населения чистой питьевой водой и электроэнергией достиг 100%. Уровень газификации составляет 94,5%. До конца года этот показатель планируется довести до 97,6%.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции магистрального водопровода и водоочистных сооружений между населенными пунктами Шаян, Жамбыл и Танатар. Также реконструируются системы питьевого водоснабжения в селах Агыбет, Боралдай, Жамбыл и Туйетас. Подключение к природному газу населенных пунктов Кошкарата и Кенсай планируется в конце ноября.

В ходе встречи также говорилось о ходе выполнения вопросов, поднятых на прошлогодней встрече с жителями. Тогда жителями было поднято четыре вопроса, три из которых полностью решены, один находится на стадии исполнения. В том числе вопрос обеспечения питьевой водой населенного пункта Жанаталап полностью решен, в 2025 году строительные работы завершены и объект сдан в эксплуатацию. Кроме того, в селе Шаян проведен средний ремонт улиц С. Кадырбаева и Кольцевой, на улице М. Ауэзова проведены работы по озеленению и благоустройству.

Аким области отметил необходимость активизации работ по развитию сельского хозяйства, открытию производств, увеличению инвестиционных проектов и решению социальных вопросов для дальнейшего процветания района. Также он подчеркнул, что в рамках программы «Таза Казахстан» каждый житель должен ответственно относиться к чистоте и благоустройству населенных пунктов.

После доклада акима района Уласбека Садыбекова были выслушаны обращения жителей. Глава региона выслушал вопросы и предложения жителей и дал конкретные поручения руководителям ответственных отраслей по поднятым вопросам. Решение вопросов, поднятых жителями, будет находиться на постоянном контроле.

Пресс-служба акима Туркестанской области