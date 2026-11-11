ТУРКЕСТАН: В БАЙДИБЕКЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 4 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В ходе рабочей поездки в Байдибекский район аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил ряд объектов водной инфраструктуры и ознакомился с ходом проводимых работ и их текущим состоянием.

Сначала глава области проконтролировал ход реализации проекта по реконструкции очистных сооружений и водопровода в населенных пунктах Каската, Танатар, Шаян и Жамбыл. Строительно-монтажные работы на данном объекте начались в 2025 году. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года.

Согласно проектно-сметной документации, в рамках объекта предусмотрена прокладка 46,359 км полиэтиленовых труб диаметром d-315 мм, установка 15 колодцев и строительство водоочистной установки «ДВУ1-4500/С» производительностью 4500 м³ в сутки. На сегодняшний день выкопано 16,5 км траншеи и уложены полиэтиленовые трубы диаметром d-315 мм.

Аким области поручил подрядной организации и руководителям ответственной отрасли вести строительные работы в соответствии с утвержденным графиком, уделить особое внимание качеству строительства и завершить проект в установленные сроки. Также он отметил необходимость постоянного контроля за проделанной работой и своевременного решения возникающих вопросов.

После этого Н. Кушеров ознакомился с нынешним состоянием канала «Комсомольский» в сельском округе Алгабас. Общая протяженность канала, введенного в эксплуатацию в 1982 году, составляет 32,9 км. Из них 27,5 км покрыты бетонной облицовкой.

Проектная площадь орошения канала составляет 4 309 гектаров, в настоящее время орошается 1 200 га. Пропускная способность - 4,2 м³/сек.

Нуралхан Кушеров высказал критические замечания в адрес ответственных руководителей, которые своевременно не контролировали проблемы водных объектов. Он поручил акимату района и руководителю соответствующего управления обратить внимание на техническое состояние канала и принять конкретные меры по улучшению ирригационной инфраструктуры.

Пресс-служба акима Туркестанской области