ТУРКЕСТАН: В ЭТОМ ГОДУ В БАЙДИБЕКЕ ЗАПУСТЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

В ходе рабочей поездки в Байдибекский район аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с ходом строительства хлопкоперерабатывающего комплекса ТОО «J&B AGRO GROUP 2025» в сельском округе Боген. Завод будет сдан до конца года.

В проект направлено 2,4 млрд тенге инвестиций. Для строительства предприятия выделен земельный участок площадью 20 гектаров. В настоящее время ведутся работы по монтажу производственного оборудования, доставленного из Китайской Народной Республики. После запуска новый комплекс сможет перерабатывать 45-50 тысяч тонн хлопка в год. Планируется, что при полном запуске предприятия будет создано 63 рабочих места. Это не только обеспечит сельчан постоянной работой, но и даст импульс развитию хлопководства в регионе.

В дальнейшем товарищество планирует наряду с хлопкоперерабатывающим комплексом построить заводы по производству систем капельного орошения, хлопкового масла и пленки. Реализацию этих проектов общей стоимостью 4,8 млрд тенге планируется осуществить поэтапно в 2025-2028 годах.

Аким области отметил, что в развитии производств важно эффективно использовать местное сырье, углублять переработку продукции и создавать новые рабочие места. Ответственным лицам он поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию инвестиционных проектов.

Отметим, в Туркестанской области поэтапно создается хлопково-текстильный кластер, направленный на привлечение более 200 млрд тенге инвестиций. В рамках проекта предусмотрено формирование полного производственного цикла — от выращивания хлопка до его глубокой переработки, прядения, ткачества и выпуска готовых текстильных изделий. Благодаря кластеру планируется создать более 4000 рабочих мест и широко внедрить водосберегающие технологии.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность глубокой переработки сельхозпродукции, отметив, что в Туркестанской области создается современный хлопково-текстильный кластер, эффективно использующий воду. Отмеченный Президентом проект направлен на повышение агропромышленного потенциала региона, развитие перерабатывающей промышленности и формирование добавленной стоимости сельхозпродукции внутри страны.

Формирование кластера ведется в несколько этапов. В 2024-2025 годах реализованы проекты по производству ПВХ-труб, прядильной фабрики, хлопкоперерабатывающих предприятий и производства ленты для капельного орошения. Недавно в сфере переработки хлопка открылись еще два завода. До конца 2026 года планируется запустить четыре производственных объекта. Среди них - швейная фабрика, текстильная фабрика, красильно-отделочное производство и предприятие по переработке семян хлопка.

Пресс-служба акима Туркестанской области