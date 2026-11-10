Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам качественной и системной реализации в регионе национального проекта «Читающая нация» в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. На совещании был всесторонне проанализирован сегодняшний потенциал библиотечной отрасли региона, строго рассмотрены проделанная работа и предстоящие масштабные задачи.

На совещании аким области отметил, что чтение книг – самый прямой путь к построению цивилизованного общества и становлению нацией с передовым мышлением. Основываясь на словах Главы государства «Чтение книг – это духовный щит, который убережет молодежь от поверхностного мышления и от того, чтобы утонуть в потоке информации», он поручил поднять работу в этом направлении на качественный уровень, а не ради формального отчета.

- Не нужно превращать проект лишь в кампанейщину на бумаге. Все мероприятия должны быть дополнены масштабными, креативными идеями и тесно связаны с пропагандой истории и национальных ценностей. Стратегический план, охватывающий весь регион, должен дать конкретный результат, - сказал Н. Кушеров.

Докладывая о проделанной в регионе работе, руководитель областного управления культуры Бахытжан Садыков сообщил, что на сегодня в Туркестанской области населению оказывает услуги 391 библиотека. В целях улучшения инфраструктуры отрасли с начала года заново открыты три сельские библиотеки (в Байдибекском, Тюлькубасском, Сарыагашском районах), восемь библиотек переведены в современные новые здания и Дома культуры.

На совещании особое внимание было уделено вопросам цифровизации отрасли и обновления ее материально-технической базы. В частности, начато внедрение современной автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС, используемой областной библиотекой «Фараб», в качестве единой централизованной системы в районных и городских библиотеках. Благодаря показателю пополнения книжного фонда за счет местного бюджета, темпы закупки новой литературы возросли, общий книжный фонд превысил 6 млн.

Расширяются и показатели марафона «Читающая нация». На сегодня 13 321 читатель из региона принял участие в марафоне, а общее количество набранных баллов превысило 9 млн. Активность проявляют тысячи граждан - школьники, студенты колледжей, педагоги, государственные служащие, семьи, интеллектуалы и по направлению «Парасат».

В целях пропаганды культуры чтения в регионе успешно реализуется ряд инновационных и традиционных проектов. В частности, через проект «Передвижная библиотека» открыты специальные пункты в 34 отдаленных населенных пунктах, торговых центрах, молодежных ресурсных центрах, воинских частях, реабилитационных центрах и детских больницах, где оказывается услуга жителям. Также высокую оценку читателей получают проекты «Золотой формуляр», «12 книг за 12 месяцев», «Голос книги» (аудиофонд для незрячих граждан), «Ночная библиотека», «Песочные часы», «Читательский клуб Фараб» и «KoneBook». В рамках международного сотрудничества заключены меморандумы с библиотеками Турции, Азербайджана и Узбекистана, налажена работа по обмену опытом.

Подводя итоги совещания, аким области обязал ответственные управления и акиматы районов и городов в дальнейшем активизировать проект «Читающая нация» на уровне районов и городов и усилить работу. Он строго поручил, тщательно изучив запросы читателей и молодежи, систематически пополнять книжный фонд современной художественной, исторической и познавательной литературой.

Пресс-служба акима Туркестанской области