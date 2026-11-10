В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЯЮТ СИСТЕМУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства, на котором рассмотрены ход отопительного сезона и вопросы обеспечения безопасности. В заседании в онлайн-формате принял участие аким Туркестанской области.

В Туркестанской области продолжается работа по усилению пожарной безопасности в отопительный период. За последние три года региональная противопожарная служба получила 25 единиц новой техники, открыто 16 пожарных постов. Об этом на заседании Правительства доложил аким области Нуралхан Кушеров.

По его словам, в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» до конца года планируется открыть еще 11 постов. Также введены в эксплуатацию пожарные части в городе Ленгер и селе Оранғай. В результате противопожарной защитой будут охвачены 363 тыс. жителей 158 населенных пунктов.

«За последние три года уровень газификации населения области вырос с 85% до 90%. При подаче природного газа устанавливаются автоматические газовые сигнализаторы. Во всех районах и городах создано 17 газовых инспекций. Проведена разъяснительная работа на 18 тыс. объектах предпринимательства и в 290 тыс. жилых домах. В ходе обследования установлено, что в 282 тыс. жилых домах очищены дымоходы и оборудовано 205 тыс. газовых сигнализаторов», — доложил аким региона.