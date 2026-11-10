На заседании Правительства по вопросам обеспечения пожарной безопасности Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить работу по защите от пожаров социально уязвимых категорий населения.

Отмечено, что основными причинами пожаров остаются неисправные печи, неочищенные дымоходы, неудовлетворительное состояние электропроводки, а также несанкционированные подключения к сетям электро- и газоснабжения. Особое внимание уделено домам социально уязвимых категорий населения, где нередко фиксируются нарушения требований пожарной безопасности, поэтому ранее поручалось установить пожарные датчики бесплатно в данных домах. При этом отмечено, что работу по установке датчиков следует усилить в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской областях и в Шымкенте.

«Поручаю акиматам регионов совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, труда и социальной защиты населения в недельный срок актуализировать список домов социально-уязвимых слоев населения. Надо провести повторные обходы с принятием мер по устранению выявленных недостатков. В целом следует активизировать работу по установлению пожарных датчиков. Акиматам регионов оказать необходимую поддержку соответствующим службам, изыскать средства для приобретения и установки датчиков в домах социально уязвимых категорий населения»,

— отметил Премьер-министр.