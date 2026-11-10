ТУРКЕСТАН: В ЖЕТЫСАЕ ДВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА ПОДКЛЮЧИЛИ К ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

В результате системного проведения работ по обеспечению жителей природным газом в Жетысайском районе на сегодня из 105 населенных пунктов района 95 обеспечены голубым топливом, доля газифицированных населенных пунктов достигла 90,4%.

В соответствии с поручением акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова по повышению качества жизни населения, формированию комфортной среды, улучшению инфраструктуры населенных пунктов в районе голубое топливо подано еще в два населенных пункта.

В церемонии подачи газа в населенные пункты Кобек и Акбулак, относящиеся к Кызылкумскому сельскому округу, принял участие аким района Серик Мамытов, который поздравил жителей.

Жители сел, годами отапливавшие дома твердым топливом, теперь, как и в городе, будут пользоваться природным газом.

- Мы ведем интенсивную работу в рамках поручений Президента страны и акима области по улучшению инфраструктуры и развитию сел. По мере финансовых возможностей вопросы инфраструктуры решаются поэтапно. Если в одно село подаем газ, во втором ремонтируем дороги, а в третьем - питьевую воду и освещение. Ни один населенный пункт не останется без внимания государства, - сказал глава района.

В ходе мероприятия жителям села представителями газовой инспекции были разъяснены правила правильного использования газовых приборов и розданы памятки.

Пресс-служба акима Туркестанской области