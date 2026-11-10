ТУРКЕСТАНСКИЕ ПАРАШАХМАТИСТЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ КАЗАХСТАНА

В городе Сарыагаше прошел чемпионат Республики Казахстан по парашахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и с органов зрения. Спортсмены КГУ «Областной спортивный клуб для инвалидов «Сауран» показали высокие результаты и стали чемпионами как в личном, так и в командном зачетах.

В частности, в командных соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата первое место заняла сборная Туркестанской области. Защищавшие честь региона Омирсерик Серикбаев, Аружан Байдиля и Айкын Калдыбек превзошли соперников и поднялись на чемпионский пьедестал.

Лучшими стали туркестанцы и в командных соревнованиях среди спортсменов с поражением органов зрения. В этой категории победу одержали Куанышбек Джумадуллаев, Абылкасым Еримбетов, Асель Амангельды и Ержан Ибрагимов, пополнив копилку области золотыми медалями.

Таким образом, став командными чемпионами в обеих категориях, туркестанские спортсмены приумножили славу области и в очередной раз доказали высокий уровень подготовки в сфере параспорта. Эти достижения – плод упорства и неустанного труда спортсменов, а также профессионального мастерства тренеров – Асатуллы Супбаева, Маратилли Жамангараева и Инкарбека Нысанбаева.

Пресс-служба акима Туркестанской области