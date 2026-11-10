ТУРКЕСТАНСКИЕ ПАРАСПОРТСМЕНЫ УДОСТОЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Сегодня Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр. На встрече Глава государства отметил успешное выступление казахстанских спортсменов на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх в Японии, которые прославили нашу страну.

В торжественной церемонии приняли участие и параспортсмены из Туркестанской области Актолкын Сейлбекова и Бексултан Кулмырза, получившие из рук Главы государства медаль «Ерен еңбегі үшін».

Напомним, на Азиатских параиграх по парадзюдо Бексултан Кулмырза в весе до 81 кг и Актолкын Сейлбекова в весовой категории до 70 кг завоевали золотые медали. А Багланбек Оналбек в весе свыше 95 кг стал обладателем бронзовой награды.

24 октября спортсменов, триумфально выступивших на континентальных соревнованиях, в аэропорту торжественно встретили заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, представители спортивной сферы, близкие и болельщики.

Руководитель КГУ «Областной спортивный клуб для инвалидов «Сауран» Сабыржан Бульдуруков отметил, что в достижениях параспортсменов, победивших в состязании сильнейших, велика заслуга и тренеров. Также он пожелал им покорения новых вершин на предстоящих соревнованиях.