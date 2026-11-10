В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ХОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Обновление объектов ЖКХ является главной составляющей надежного прохождения отопительного сезона – Олжас Бектенов

В Үкімет үйі под председательством Олжаса Бектенова рассматривается ход отопительного сезона.

«В Послании народу Глава государства отметил важность строительства и ремонта энергетических объектов, инженерных сетей и инфраструктуры. Обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства является главной составляющей этой работы»,

— подчеркнул Премьер-министр на заседании Правительства.

По данным Министерства энергетики, потребители обеспечены тепловой и электрической энергией. На электростанциях завершен ремонт 8 энергоблоков, 49 котлов и 37 турбин, также выполнены работы на 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанциях и 377 км тепловых сетей.