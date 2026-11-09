В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ К ТЕПЛУ ПОДКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

Во всех районах и городах Туркестанской области отопительный сезон начался в период с 15 октября по 1 ноября и в настоящее время продолжается в штатном режиме. В регионе в сфере теплоснабжения стабильно работают 1 теплоэнергетический комплекс, 34 централизованные и 2210 автономных котельных бюджетных учреждений. На сегодня к системам отопления подключено 1 310 объектов образования, 737 - здравоохранения, 239 - культуры, 74 - спорта, 9 - занятости и 737 многоэтажных жилых домов. Об этом было доложено на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

На совещании аким области поручил ответственным управлениям и акимам районов и городов обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

- Необходимо обеспечить нормальную работу всех коммунальных учреждений в отопительный сезон и бесперебойно обеспечивать необходимым теплом жителей, социальные объекты и теплицы. Усильте работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Также поручаю рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством лиц, нарушивших требования по использованию газовых систем в бытовых и производственных целях в районах и городах, и вести в этом направлении системную работу. Возьмите на контроль обеспеченность жилых домов и объектов предпринимательства газовыми сигнализаторами, проверьте соблюдение требований безопасности, - сказал глава региона, обязав держать на контроле бесперебойную работу систем отопления.

На заседании руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тохтар Усубалиев доложил о ходе отопительного сезона 2026-2027 годов. По его словам, котельные на территории области работают в штатном режиме в соответствии с температурным графиком. Работы по перевозке угля ведутся на постоянной основе. Для обеспечения потребностей теплоэнергетических комплексов в целом необходимо восемь тысяч тонн мазута. В связи с этим с ТОО «Кентау Жылу» и ГКП «Шолаккорган су» заключены договоры на поставку мазута, транспортировка ведется согласно графику.

Объем угля, необходимого ТОО «Кентау Жылу» на отопительный сезон 2026-2027 годов – 90 тысяч тонн. В настоящее время на складе предприятия имеется запас угля в 56 199 тонн. Кроме того, в этом году заключены договоры на перевозку 45 тысяч тонн угля, транспортировка полностью завершена.

Общая потребность региона в угле составляет 532,5 тысячи тонн. На сегодня доставлено 442,9 тысячи тонн, уровень обеспеченности достиг 83%. По сравнению с прошлой неделей объем доставленного угля увеличился на 38 тысяч тонн. Кроме того, на железнодорожных тупиках накоплен запас угля в 57,4 тысячи тонн.

Если потребность населения в угле на отопительный сезон составляет 176 тысяч тонн, то в настоящее время доставлено 169 тысяч тонн. Это означает, что обеспечено 96% от общей потребности. Работы по обеспечению и транспортировке угля для населения осуществляют 26 индивидуальных предпринимателей.

А для обеспечения теплом теплиц необходимо 271,2 тысячи тонн угля. На сегодня доставлено 188,8 тысячи тонн, обеспечено 70% потребности. По сравнению с прошлой неделей объем угля, доставленного в теплицы, увеличился на 29,9 тысячи тонн.

Кроме того, на аппаратном совещании был рассмотрен вопрос предотвращения случаев отравления жителей природным газом и твердым топливом в отопительный сезон. В этом направлении с докладом выступил заместитель руководителя аппарата акима области Адиль Бектурганов. По его словам, в настоящее время в области имеется 406 215 жилых домов. Из них 71,5% охвачено разъяснительной работой. В 69,5% жилых домов прочищены дымоходы. А уровень охвата газовыми сигнализаторами составляет 50,6%.

Работы по обеспечению безопасности жителей в отопительный сезон, формированию достаточного запаса угля и предотвращению случаев отравления газом и твердым топливом будут находиться на постоянном контроле.

Пресс-служба акима Туркестанской области