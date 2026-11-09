АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

На аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова была рассмотрена готовность автомобильных дорог к зимнему сезону. На заседании обсуждались вопросы очистки дорог республиканского, областного и районного значения от снега, предотвращения гололеда, готовности спецтехники и необходимых материалов. Аким области дал конкретные поручения руководителям ответственных учреждений.

- В своем Послании в этом году Глава государства сказал: «Необходимо уделить особое внимание развитию логистической инфраструктуры. Это один из важных факторов, способствующих росту и процветанию страны». В соответствии с этим, мы должны системно проводить работы по развитию дорожной инфраструктуры и обеспечению ее безопасности. Особенно в зимний период необходимо заранее выявлять опасные участки на дорогах, обеспечивать готовность необходимой техники и личного состава, держать на особом контроле принятие дополнительных инженерных мер. Поручаю держать на постоянном контроле подготовку автомобильных дорог на территории области к зимнему периоду. В случае необходимости нужно привлечь дополнительную технику и рабочую силу, увеличить резервный запас инертных материалов и ГСМ. Должен быть утвержден конкретный план работ, проводимых на автомобильных дорогах всех уровней в зимний сезон. В праздничные дни необходимо организовывать круглосуточное дежурство в разрезе районов и городов и обеспечивать высокий уровень готовности, особенно на перевалах и опасных участках. На опасных участках должны регулярно проводиться рейдовые мероприятия, должно быть достаточно спецтехники, необходимой для обеспечения бесперебойного дорожного движения, - сказал Н. Кушеров.

Общая протяженность автодорог в регионе составляет 17 692 километра, из них 678 км - это дороги республиканского значения, 3 983,3 км - областного и районного значения, 1 726 км - районного значения и 11 305 км - это улицы населенных пунктов.

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в зимний сезон 2026-2027 годов в работах по содержанию дорог будут задействованы 402 единицы спецтехники и 1 608 рабочих. В рамках зимней подготовки предусмотрено 505,1 млн тенге, заготовлено 21 658 кубометров песка и 9686 тонн соли. Кроме того, сформирован запас ГСМ, необходимый для работ по очистке дорог и против гололеда.

На случай неблагоприятных погодных условий для оказания помощи пассажирам, оставшимся на дорогах, подготовлены четыре пункта обогрева: на перевалах Шыбыкбель, Одаманбулак в Байдибекском районе и Ащысай, Таскомырсай - в Сузакском. Они обеспечены углем, продуктами питания и необходимым оборудованием. Организовано дежурство, пункты могут одновременно принять 70 человек.

По данным Туркестанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол», протяженность автомобильных дорог республиканского значения на территории региона составляет 678 километров, из них 301,5 км – платные, 376,5 км – бесплатные дороги. В зимний сезон в содержании этих направлений будут задействованы 62 единицы спецтехники и 186 рабочих. В числе техники – 25 комплексных дорожных машин, 12 погрузчиков, восемь автогрейдеров и другая спецтехника. В этом году для содержания дорог в полном объеме закуплено 7 тысяч кубометров песка и 6 тысяч тонн соли. Кроме того, для отопления дорожно-эксплуатационных подразделений и пунктов заготовлено 90 тонн угля.

На совещании особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в зимний сезон, оперативной организации работ по уборке снега и предотвращения чрезвычайных ситуаций, даны конкретные поручения ответственным учреждениям и акимам районов и городов.

Пресс-служба акима Туркестанской области