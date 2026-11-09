ЖИТЕЛИ КЕЛЕСА ОБРАТИЛИСЬ С ПРОСЬБАМИ К АКИМУ ОБЛАСТИ НУРАЛХАНУ КУШЕРОВУ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров после встречи с жителями Келесского района принял граждан, записавшихся на личный прием.

В ходе приема жители обратились с просьбами по вопросам социальной поддержки, инфраструктуры и другим актуальным проблемам. Так, они озвучили предложения и попросили помощи в строительстве стадиона и детской игровой площадки, решении дефицита питьевой воды.

Кроме того, были подняты жалобы, касающиеся земельных споров. Также были представлены вопросы получения льготного кредита для проекта по переработке бытовых отходов и получения награды «Күміс алқа».

Глава региона внимательно выслушал обращения жителей и дал разъяснения по поднятым вопросам в рамках закона. По ряду обращений приняты соответствующие решения и даны конкретные поручения ответственным лицам. По остальным вопросам гражданам проведена разъяснительная работа в соответствии с действующим законодательством.

Обращения жителей взяты на контроль акима области.

Отметим, аким области и его заместители на регулярной основе проводят личные приемы согласно утвержденному графику. Организацию записи на личный прием осуществляет отдел по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Туркестанской области.

Граждане могут записаться на прием через портал http://egov.kz, единую базу e-Otinish или обратившись в Центр приема граждан с письменным заявлением.

Пресс-служба акима Туркестанской области