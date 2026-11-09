В Келесском районе Туркестанской области готовится к запуску новое предприятие по производству минеральных напитков. Проект направлен на повышение промышленного потенциала региона, создание новых рабочих мест и расширение экспортных возможностей отечественной продукции.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Келесский район посетил производственный объект ТОО «SARYAGASH SU ONIMDERI» в Жузымдыкском сельском округе. Глава области ознакомился с ходом строительных работ предприятия и на встрече с предпринимателем обсудил ход реализации проекта, поставку производственного оборудования и вопросы запуска предприятия.

Аким области дал конкретные поручения руководителям ответственных отраслей по оперативному решению вопросов, необходимых для полноценной работы предприятия.

– Такие инвестиционные проекты дают большие возможности для диверсификации экономики региона, увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест. Мы должны поддерживать инициативы предпринимателей и создавать условия для качественной и своевременной реализации инвестиционных проектов. Главное, мы должны отдавать приоритет увеличению доли отечественной продукции в производстве и развитию экспортного потенциала, – сказал глава региона.

Проект реализуется в населенном пункте Жузымдык одноименного сельского округа Келесского района. Общая площадь производственного здания – 2 103 квадратных метра. Объем инвестиций – 2,5 млрд тенге. Современное производственное оборудование стоимостью $2 млн для предприятия закуплено у китайской компании «XINJIANG YELIDA INTERNATIONAL TRADE CO LTD». Предприятие ориентировано на производство газированной и негазированной минеральной воды и экспорт готовой продукции.

Строительство завода началось в марте 2025 года. В настоящее время строительные работы полностью завершены.

В рамках проекта планируется обеспечить постоянной работой 30 человек. Это важная инициатива, которая формирует новые трудовые возможности для сельчан и дает импульс развитию местной экономики.

Пресс-служба акима Туркестанской области