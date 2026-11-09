Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Келесского района и обсудил социально-экономическое развитие региона, реализацию инфраструктурных проектов и предстоящие задачи.

Вначале аким области остановился на основных показателях развития района, рассказал о проделанной работе и планах.

За 9 месяцев 2026 года объем валового регионального продукта в Келесском районе достиг 139,9 млрд тенге, увеличившись на 48,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции составил 6,1 млрд тенге, инвестиции в основной капитал – 41,9 млрд тенге. Объем торговли достиг 28,6 млрд тенге, строительных работ – 28 млрд тенге. Объем продукции сельского хозяйства составил 77,2 млрд тенге, увеличившись на 5%.

Аким области отметил необходимость усиления темпов развития района с высоким потенциалом в сферах сельского хозяйства, торговли и предпринимательства, активизации работы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

– У Келесского района высокий потенциал и возможности. Расположение на границе, благоприятные для сельского хозяйства земли, трудолюбивое население – главные преимущества района. Теперь задача – эффективно использовать эти возможности и повысить экономическую активность. В каждом населенном пункте района должны быть положительные изменения. Для этого необходимо активизировать работу и отдавать приоритет конкретному результату, – сказал Н. Кушеров.

На встрече глава региона также остановился на важных проектах, реализованных в районе. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в прошлом году в семи населенных пунктах проведен средний ремонт 21 улицы на сумму 1,2 млрд тенге. В селе Абай введена в эксплуатацию школа на 600 мест, в населенном пункте Биртилек – школа на 300 мест. Также в селе Абай открыт спортивный комплекс, а в этом году в селе Жузимдик сданы в эксплуатацию Дом культуры и библиотека.

Ведутся работы и по развитию инженерной инфраструктуры. По итогам 2025 года из 83 населенных пунктов района 79 обеспечены централизованным питьевым водоснабжением, 61 – природным газом, 81 – электроэнергией. В этом году завершено строительство газа в населенных пунктах Достык и Коралас, возможность подключиться к голубому топливу получили 4 685 жителей. Кроме того, в девяти населенных пунктах начаты работы по газификации.

По дорожно-транспортной инфраструктуре ведется строительство железнодорожной линии «Дарбаза–Мактаарал». 60 км из общей протяженности железной дороги в 172 км проходит по территории Келесского района. Завершение проекта планируется в этом году. Также активно ведется строительство объездной дороги “Сарыагаш”. Проект стоимостью 238,1 млрд тенге планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году.

На прошлогодней встрече жителями было поднято 15 вопросов. Из них 13 выполнены, один находится в процессе выполнения.

На встрече с жителями аким области также уделил особое внимание чистоте и благоустройству населенных пунктов, отметив, что вклад в программу «Таза Қазақстан» – обязанность каждого жителя.

После этого аким района Жанибек Агыбаев выступил с докладом о проводимой в районе работе и планах.

В ходе встречи жители задали вопросы по дорогам, питьевой воде, инженерной инфраструктуре и другим социальным вопросам, внесли свои предложения. Глава региона внимательно выслушал поднятые вопросы и поручил ответственным руководителям обеспечить их решение в рамках закона. Каждое предложение и обращение не останется без внимания и будет взято на контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области