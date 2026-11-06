ТУРКЕСТАН: НУРАЛХАН КУШЕРОВ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ ЖИЛЬЯ 10 СЕМЬЯМ В ШАРДАРЕ

В городе Шардаре Туркестанской области еще 10 семей обрели жилье и испытали долгожданную радость. Аким области Нуралхан Кушеров вручил ключи от жилых домов их владельцам и поздравил шардаринцев с новосельем.

– От всей души поздравляю вас с этим радостным моментом! Жилье – это не просто место, дарящее человеку комфортную жизнь, но и опора счастья и благополучия каждой семьи, вера в завтрашний день. Для семей, которые сегодня обрели жилье и вступают в новый этап, этот день имеет особое значение. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил повышение качества жизни населения, обеспечение граждан доступным жильем как одно из важных направлений государственной политики. В рамках реализации этих задач в нашем регионе системно ведется строительство жилья, приоритет отдается решению жилищного вопроса граждан. В этом году по области строится 102 жилых дома площадью более 175 тысяч квадратных метров. Таким образом, до конца года будет введено в эксплуатацию более 3000 квартир. Сегодня мы вручаем ключи от новых квартир 10 семьям, стоящим в очереди на жилье. Для вас это особенный день, полный радости и волнения. С новосельем! Пусть в ваших новых домах будет много радости и всегда звучит детский смех! – сказал глава региона.

Жители, получившие жилье, выразили искреннюю благодарность Президенту, акимам области и района, подарившим такой радостный момент.

После церемонии вручения ключей аким области вместе с новоселами осмотрел квартиры.

Арендные жилые дома приобретены за счет местного бюджета. Общее количество – 10 квартир. Они расположены в пяти одноэтажных двухквартирных жилых домах. Общая площадь каждой квартиры – 100 квадратных метров. А площадь земельного участка, принадлежащего каждому жилому дому – 600 квадратных метров.

Новое жилье в порядке очередности было предоставлено гражданам из социально уязвимых слоев населения. Это результат работы, направленной на поддержку семей, нуждающихся в жилье.

Квартиры обеспечены всеми условиями, необходимыми для комфортного проживания жителей. Каждая состоит из четырех комнат. Проведены внутренние отделочные работы, установлены деревянные двери и пластиковые окна. Также предусмотрен санузел и автономная система отопления. Жилые дома полностью подключены к природному газу, питьевой воде, канализации, электроэнергии и дорожной инфраструктуре.

Строительство данных жилых домов началось в феврале 2026 года и было завершено в срок. Инвестор проекта – Нурсултан Жолдасов.

Отметим, в Шардаринском районе системно продолжается работа по обеспечению населения жильем. В районе в 2024 году новоселье отпраздновали 164 семьи, а в прошлом году – 72. Таким образом, за последние два года в районе 236 семей обрели жилье. Данное жилье было предоставлено гражданам из социально уязвимых слоев населения, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Пресс-служба акима Туркестанской области