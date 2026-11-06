Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Шардаринского района. На встрече обсудили социально-экономическое развитие района, проделанную работу и дальнейшие планы.

За 9 месяцев 2026 года валовый региональный продукт Шардаринского района составил 119,6 млрд тенге, что на 33,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции достиг 25,6 млрд тенге. Объем инвестиций, направленных в основной капитал, составил 36,8 млрд тенге.

Аким области отметил положительные изменения в социально-экономическом развитии района и заявил о необходимости дальнейшего улучшения показателей.

– Наша главная цель – привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Конечный результат любого проекта должен отражаться на благосостоянии населения. Поэтому мы должны отдавать приоритет качеству выполняемых работ, их своевременному выполнению и принесению реальной пользы жителям, – сказал Н. Кушеров.

Также глава региона остановился на ряде социальных проектов, реализованных в районе. В городе Шардаре введена в эксплуатацию школа на 300 мест, проведен капитальный ремонт трех школ. В селе Алатау батыр открыт центр оказания медико-санитарной помощи. В селе Суткент сдан в эксплуатацию спортивный комплекс.

В направлении дорожной инфраструктуры заасфальтировано 10 улиц в сельском округе им. К. Турысбекова и дорога районного значения «Жаушыкум-Калгансыр». В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 94%.

В целях обеспечения питьевой водой завершено строительство Шардаринского группового водопровода, качественной питьевой водой обеспечено около 30 тысяч жителей. Кроме того, ведутся работы по реконструкции систем водоснабжения в четырех населенных пунктах.

На совещании аким района Арман Карсыбаев выступил с докладом и представил информацию об основных показателях развития региона и реализуемых проектах.

В ходе встречи жители озвучили волнующие их вопросы. Со стороны населения были подняты вопросы развития инфраструктуры, состояния дорог, питьевой воды и другие социально-бытовые проблемы. Аким области выслушал обращения жителей и поручил ответственным руководителям изучить их и рассмотреть пути решения.

На встрече также шла речь о работах в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан». Аким области отметил, что соблюдение чистоты должно стать повседневной привычкой каждого жителя, и поручил продолжить инициативы «Таза аула», «Үздік көше».

Пресс-служба акима Туркестанской области