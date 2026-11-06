ТУРКЕСТАН: НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРИНЯЛ ЖИТЕЛЕЙ ШАРДАРЫ И ВЫСЛУШАЛ ИХ ОБРАЩЕНИЯ

Личный прием граждан акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым продолжился в Шардаринском районе. Глава региона, прибывший с рабочей поездкой, внимательно выслушал обращения и предложения граждан, рассмотрел пути решения поднятых вопросов.

На личном приеме жители в основном поднимали вопросы личного характера. Также обратились с просьбами по выделению субсидий для сельского хозяйства, использованию пастбищных земель, развитию системы капельного орошения и другим социальным вопросам.

В приеме приняли участие представители правоохранительных органов, руководители ответственных управлений и отраслевых учреждений. Аким области внимательно выслушал каждое обращение и дал конкретные поручения руководителям соответствующих отраслей. Ряд вопросов нашел свое решение в ходе приема, а по обращениям, требующим дополнительного изучения и времени, ответственным органам поручено провести соответствующую работу. Был разъяснен порядок и законность решения проблем.

Отметим, личный прием граждан главой региона на регулярной основе проводится во всех районах и городах области.

Пресс-служба акима Туркестанской области