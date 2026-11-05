В ТУРКЕСТАНЕ АКТИВНО ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 570 КОЕК

В Туркестане продолжается строительство одного из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения региона – многопрофильной больницы на 570 коек. На сегодняшний день большая часть строительно-монтажных работ завершена.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил объект и проконтролировал ход строительства. Он встретился с представителями подрядной организации, проверил качество и темпы выполняемых работ и поручил завершить строительство в установленные сроки.

– Укрепление материально-технической базы сферы здравоохранения и повышение доступности качественных медицинских услуг для населения – одна из наших главных задач. Эта многопрофильная больница на 570 коек позволит повысить потенциал медицины региона. Поэтому необходимо уделить особое внимание качеству строительных работ и завершить объект в установленный срок. Также важно полностью оснастить объект современным медицинским оборудованием. Поручаю подрядной организации и ответственному управлению держать эти работы на строгом контроле и обеспечить соблюдение всех требований, – сказал Н. Кушеров.

Многопрофильная больница возводится на территории 15,6 гектара. Общая площадь здания – 83 276,96 квадратных метра. Генеральный подрядчик проекта – АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI».

На данный момент выполнено 88% строительно-монтажных работ. На строительстве объекта задействовано более 300 человек.

Строительство больницы планируется завершить в этом году. А в следующем году предусматривается полное обеспечение медицинского учреждения современным медицинским оборудованием.

После ввода в эксплуатацию новой больницы повысится доступность медицинской помощи для жителей региона, расширится возможность получения сложных медицинских услуг на местах. Также будут созданы условия для развития современных услуг диагностики и лечения.

Пресс-служба акима Туркестанской области