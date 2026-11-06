В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВИЗИРУЕТСЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию футбола в стране в Туркестанской области ведется системная работа. Об этом говорилось на совещании под председательством заместителя акима Туркестанской области Ертая Алтаева.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в областных, районных центрах, поселках и селах должны быть футбольные поля для детей. Кроме того, он поручил за счет средств спонсоров модернизировать большинство стадионов или построить футбольные стадионы. В этом направлении в нашем регионе ведется системная работа. Уделение особого внимания развитию футбола, повышение интереса молодежи к спорту и поднятие спортивного потенциала региона – одна из важных задач, – сказал Е. Алтаев.

Заместитель акима области заслушал отчеты ответственных лиц и поручил активизировать работу по развитию футбола.

Отметим, 7 ноября на стадионе «Туркестан Арена» в городе Туркестане пройдет финал Кубка Казахстана 2026 года. Ранее на данном стадионе состоялся футбольный матч международного уровня с участием молодежной сборной Казахстана.

Пресс-служба акима Туркестанской области