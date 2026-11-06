ТУРКЕСТАН: В МАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПАРКЕ ШАРДАРЫ НАЧАЛИ РАБОТУ 6 ПРЕДПРИЯТИЙ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Шардаринский район посетил малый промышленный парк в городе Шардаре. Здесь для предпринимателей созданы благоприятные условия для открытия производств и выпуска собственной продукции.

На строительство промышленного парка площадью 1 гектар направлено 410 млн тенге инвестиций. В рамках проекта завершено строительство и введено в эксплуатацию шесть зданий площадью 200 квадратных метров каждое. В настоящее время ведется строительство еще пяти дополнительных зданий.

Промышленный парк полностью обеспечен необходимой инфраструктурой - проведены питьевая вода, природный газ, электричество, канализация, проложена дорога. Спрос на промышленный парк со стороны предпринимателей высок.

На сегодняшний день здесь наладили свое производство шесть предпринимателей. Они выпускают мягкую и офисную мебель, модульные мини-дома, термопанели, фасадные облицовки, оконные рамы и различные декоративные строительные изделия.

Аким области осмотрел предприятия и ознакомился с продукцией. Также он проинспектировал ход строительства новых зданий.

Н. Кушеров отметил важность промышленных площадок в развитии местного предпринимательства и заявил, что такие проекты позволяют открывать новые производства в регионе, увеличивать объем отечественной продукции и обеспечивать занятость населения. Он поручил акиму района Арману Карсыбаеву и ответственным руководителям усилить работу в направлении развития производства.

Отметим, в первом квартале 2026 года объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего бизнеса в Шардаринском районе, достиг 28,8 млрд тенге. Это составляет 163% по индексу физического объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сфере занято более 12 тысяч человек.

Пресс-служба акима Туркестанской области