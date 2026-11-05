ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЯМИ США

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с Генеральным консулом США в городе Алматы Питером Кауфманом. На встрече были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества, привлечения американских инвестиций, укрепления взаимосвязей в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования и туризма.

Глава региона отметил важность стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки и презентовал инвестиционный и экономический потенциал Туркестанской области.

– Связи между Казахстаном и США развиваются на высоком уровне. Туркестанская область – регион с большим экономическим потенциалом, благоприятный для привлечения инвестиций и динамично развивающийся. Мы отдаем приоритет установлению долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с иностранными инвесторами. Особенно заинтересованы в реализации совместных проектов с американскими компаниями в направлениях сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, промышленности, современных технологий и образования. Мы готовы оказать инвесторам необходимую поддержку и создать все условия для реализации проектов, – сказал Н. Кушеров.

П. Кауфман поблагодарил главу региона за гостеприимство и отметил, что получил особые впечатления от исторического Туркестана. Он заявил о заинтересованности в укреплении партнерских связей.

На встрече также было уделено внимание совместным инициативам в сферах образования и агропромышленного комплекса. В частности, прорабатывается вопрос установления партнерства в регионе по направлению агропромышленного комплекса с Университетом штата Аризона США (Arizona State University). В этой инициативе также принимает участие Почетный консул Республики Казахстан в США Хью Холлман.

Кроме того, в Туркестанской области рассматриваются вопросы реализации проектов по сборке сельскохозяйственной техники американской компании John Deere и производству оросительных систем компании Lindsay. Эти инициативы позволят модернизировать сельское хозяйство, внедрить современные технологии и создать новые рабочие места.

Отметим, сегодня в регионе работает более 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрировано 289 иностранных компаний. Для инвесторов созданы благоприятные условия в специальной экономической зоне «TURAN» и индустриальных зонах.

Туркестанский регион отличается и своим историко-культурным наследием. Включение мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, обилие природных и туристических объектов повышает международный туристический потенциал региона.

По итогам встречи стороны договорились о расширении торгово-экономических связей, совместной реализации инвестпроектов и дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Пресс-служба акима Туркестанской области