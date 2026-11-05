ТУРКЕСТАН: ВОПРОСЫ ГРАЖДАН РАССМОТРЕЛИ НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

Заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков принял жителей региона по личным вопросам. Большинство обратившихся в Центр приема граждан подняли вопросы, связанные с земельными участками, и попросили содействия в положительном решении наболевших вопросов.

Житель Сайрамского района обратился за помощью по вопросу, возникшему в ходе документирования находящейся в частной собственности земли. А житель Кентау получил правовую консультацию по распределению земельного участка, оставшегося в наследство от покойной супруги, между детьми. Заявитель из Толебийского района выразил жалобу на меры по узакониванию земельных участков в селе Бирколик. Кроме того, один из пришедших на прием поднял накопившиеся вопросы в управлении ветеринарии.

Главная цель общественного приема – не только выслушать проблемы жителей, но и рассмотреть конкретные пути их решения. Нурбол Турашбеков детально изучил проблемы записавшихся на личный прием граждан и дал конкретные поручения руководителям ответственных отраслей. Также он отметил, что поднятые на приеме вопросы будут находиться на его личном контроле.

Пресс-служба акима Туркестанской области