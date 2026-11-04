ТУРКЕСТАН: СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА РЕАЛЬНО НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ

В рамках реализации поручений, данных в Послании Президента, в Туркестанской области ведется системная работа по повышению адресности социальной поддержки населения, выявлению реально нуждающихся граждан и обеспечению эффективности государственной помощи. В регионе со следующего года планируется совершенствование механизмов поэтапного внедрения принципа нуждаемости. По области поставлена задача провести комплексную оценку социального положения около 500 тысяч семей. Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Аким области поручил ответственным лицам не допускать формального проведения работ по изучению, обеспечить их качественное и полное исполнение.

– Утвержденные показатели должны быть выполнены в полном объеме. Проведите и завершите в срок работы по переосвидетельствованию граждан с инвалидностью. Выполните индикаторы реабилитации, обеспечьте полные меры поддержки и внесите конкретные предложения по цифровизации отрасли. Эффективность работы по социальной защите граждан с инвалидностью, обеспечение доступности и качества государственной поддержки и целевое расходование бюджетных средств – на строгом контроле, – сказал Н. Кушеров.

На заседании аппарата был заслушан отчет руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Мекенхана Козыxанулы о проделанной работе. По его словам, реализацию пилотного проекта по внедрению принципа нуждаемости планируется начать с 1 января 2027 года. Проект будет реализован в четыре этапа. При этом основное внимание будет уделено оценке реального социального положения граждан и направлению социальной поддержки действительно нуждающимся семьям.

В рамках Цифровой карты семьи уточнены данные граждан категорий «А» и «В», требующие актуализации. В результате около 200 получателей социальных выплат категории «А» добровольно отказались от получения государственного пособия.

В регионе проводится ряд работ по повышению доходов и улучшению качества жизни семей с низким социально-экономическим положением, нуждающихся в государственной поддержке.

В частности, в рамках программы «Ауыл аманаты» в сфере переработки планируется создание 55 кооперативов. В результате планируется обеспечить занятостью 220 человек. Кроме того, в рамках программы более 10 гражданам выданы кредиты на общую сумму 81,5 млн тенге, что позволило им начать бизнес и увеличить доходы.

Также в рамках Концепции развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы по области около 100 гражданам предоставлены безвозмездные государственные гранты для начала бизнеса и развития своего дела.

И в дальнейшем будет продолжена работа по повышению доходов семей, нуждающихся в социальной поддержке, содействию их занятости и реализации предпринимательских инициатив.

Также на совещании обсуждена проводимая работа по социальной защите граждан с инвалидностью. Сегодня в Туркестанской области зарегистрировано 104 313 граждан с инвалидностью. Это составляет 5% населения области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1 912 человек.

В регионе с участием акиматов районов и городов создана специальная рабочая группа, проводится изучение обоснованности установления инвалидности и реальной потребности граждан в технических средствах реабилитации. В результате выявлено, что 6 758 граждан не проживают по адресу, указанному в системе. Кроме того, выявлено, что 8 949 человек нуждаются в переосвидетельствовании и их реальная потребность в средствах реабилитации требует дополнительного изучения.

Кроме того, в ходе изучения выявляются факты необоснованного назначения реабилитационных средств со стороны отделов медико-социальной экспертизы департамента регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. По данным фактам компетентными органами проводится изучение и принятие соответствующих мер.

Помимо этого, по поручению акима области проводится проверка качества услуг, оказываемых через Портал социальных услуг, и работы поставщиков.

По вопросу повестки дня были заслушаны доклады руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Туркестанской области Бегмана Нурмаханова и руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдувалиева.

Подводя итоги совещания, аким области поручил ответственным управлениям и акимам районов и городов обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений, данных в Послании Президента. Он подчеркнул необходимость приоритета направления социальной помощи реально нуждающимся семьям и всестороннего изучения социального положения каждой семьи.

Также Н. Кушеров обязал повысить качество социальных услуг и усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств. Ответственным лицам поручено обеспечить полное выполнение утвержденных показателей и внести конкретные предложения по цифровизации работ в отрасли.

Пресс-служба акима Туркестанской области