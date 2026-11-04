В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ УСИЛЕНА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

В соответствии с поручением Главы государства в Туркестанской области усиливается работа по защите прав и законных интересов детей, обеспечению их безопасности и профилактике правонарушений. Эти вопросы были обсуждены на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

На совещании руководитель областного управления по защите прав детей Балмаржан Нарбекова доложила о проделанной работе в этой сфере в регионе и актуальных вопросах. Основные задачи управления – реализация государственных функций в сфере опеки и попечительства, координация работы центров психологической помощи детям, защита прав детей и недопущение нарушения их прав.

Сегодня в Туркестанской области проживает 927 106 детей в возрасте до 18 лет. Из них 148 174 ребенка воспитываются в детских садах, 524 256 - обучаются в школах, 46 343 - в колледжах. Кроме того, около 1000 детей воспитываются под опекой, попечительством, в патронатном воспитании или в специальных организациях.

В регионе проводится мониторинг, разработан специальный план по изучению психологического состояния детей, оценке их семейной и социальной среды, а также профилактике возможных рисков в отношении них. В текущем учебном году в организации образования внедрена цифровая платформа «Balazhan». Кроме того, усилена информационно-разъяснительная работа о контакт-центре 111 в целях защиты прав детей и своевременного оказания помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации. При этом приоритет отдается мерам по обеспечению безопасности детей, координации взаимодействия ответственных государственных органов и оказанию необходимой поддержки.

Подводя итоги совещания, аким области дал ряд конкретных поручений ответственным управлениям и акиматам районов и городов по усилению работы по защите прав детей. Н. Кушеров отметил, что воспитание детей и обеспечение их безопасности – общая ответственность перед обществом.

– Дети – наше будущее, продолжение нашей жизни. Поэтому нельзя безразлично относиться к воспитанию и безопасности подрастающего поколения. Права каждого ребенка должны быть защищены, должны быть созданы условия для получения качественного образования, сознательного воспитания и роста в благоприятной среде. При этом наряду с ответственностью семьи велика и обязанность государственных органов. Нельзя оставлять без внимания вопросы, касающиеся детей, необходимо держать на строгом контроле положение каждого ребенка. Важно усилить работу с детьми группы риска, изучить их семейное и социальное положение, своевременно оказывать необходимую помощь. Работа, касающаяся безопасности и воспитания детей, должна быть направлена не на формальность, а на конкретный результат, – сказал аким области.

В связи с этим ответственным управлениям и акимам районов и городов даны конкретные поручения по защите прав детей, обеспечению их безопасности, усилению работы с семьями и повышению эффективности воспитательных мер. Также поручено усилить межведомственное взаимодействие и взять на строгий контроль качественное и своевременное исполнение каждого поручения.

Пресс-служба акима Туркестанской области