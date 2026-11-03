На полях Второго Тянь-Шаньского форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с министром финансов КНР Ланем Фоанем. Одной из тем переговоров стало создание совместного инвестиционного фонда для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Инициатива создания фонда была выдвинута казахстанской стороной во время встречи глав Казахстана и Китая в Шанхае в июле текущего года. В настоящее время прорабатывается создание казахско-китайского фонда прямых инвестиций с предварительным целевым размером до $200 млн и возможностью последующего увеличения.

Для ускорения запуска фонда Серик Жумангарин предложил определить ответственные финансовые институты двух стран, которые выработают общие подходы к его деятельности.

«Для перехода от договоренностей к практическому финансированию проектов необходимо сформировать целостную казахско-китайскую финансовую архитектуру. Сегодня у нас создаются несколько взаимодополняющих механизмов, каждый из которых должен решать конкретные задачи», — подчеркнул вице-премьер.

Речь идет о трех формирующихся в настоящее время основных инструментах финансирования. В частности, Kazakh Invest Fund с участием Silk Road Finance Corporation, казахско-китайский фонд прямых инвестиций с участием НИХ «Байтерек» и Silk Road Fund и механизмы проектного долгового и страхового финансирования с участием НИХ «Байтерек», Банка развития Казахстана, China Development Bank, China EximBank, Bank of China, ICBC, Sinosure и других финансовых институтов.

«Предлагаю объединить действующие и создаваемые механизмы через единое казахско-китайское «окно» проектного финансирования и страхования без учреждения новой организации. Это позволит формировать по каждому приоритетному проекту комплексный финансовый пакет, включающий долгосрочное кредитование, страховое покрытие, гарантии, финансирование в юанях и при необходимости долевое участие», — отметил вице-премьер.

Для практической отработки предложенного механизма планируется определить несколько пилотных проектов и обеспечить их сопровождение на всех этапах – от принятия инвестиционного решения до финансового закрытия. Это позволит выявить и устранить системные барьеры, увеличивающие сроки реализации крупных инвестиционных инициатив.

Отдельное внимание стороны уделили расширению взаимодействия с экспортно-импортным банком Китая по финансированию приоритетных инфраструктурных проектов. В настоящее время прорабатывается ряд стратегически значимых инициатив, направленных на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры Казахстана.