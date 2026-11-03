В Алматы при участии заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина проходит второй Тянь-Шаньский форум по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии.

В рамках форума между акиматом Туркестанской области и инвестиционным холдингом «Синьцзян Лихуа» подписан меморандум о реализации в регионе второго этапа хлопкового кластера. От имени Туркестанской области документ подписал аким области Нуралхан Кушеров, со стороны инвестора – директор инвестиционного холдинга «Синьцзян Лихуа» Сюй Цзе.

Меморандум направлен на реализацию договоренностей в сфере сельского хозяйства, достигнутых в рамках второго саммита «Центральная Азия – Китай», а также на дальнейшее развитие аграрного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Стороны договорились осуществлять взаимодействие на принципах равенства, добровольности, взаимной выгоды, долгосрочной стабильности и экологической устойчивости.

Отметим, в рамках первого этапа проекта хлопкового кластера стороны наладили результативное сотрудничество. В конце июля этого года инвестор полностью завершил строительство первого этапа. В результате в Туркестанской области была создана современная база по выращиванию хлопка.

Кроме того, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию четырех производственных и вспомогательных объектов, включающих переработку хлопка, производство поливинилхлоридных труб, выпуск водосберегающего оборудования и переработку семян.

В рамках второго этапа хлопкового кластера инвестор планирует увеличить объем инвестиций в регионе и сформировать полную производственную цепочку производства хлопка. Средства привлекаются за счет собственных средств инвестора.

На втором этапе в регионе планируется создание современной базы по выращиванию хлопка. В рамках проекта будут широко внедрены умное земледелие, капельное орошение и водосберегающие технологии, а также экологически чистые методы производства. Это позволит увеличить объемы производства качественного хлопка и усовершенствовать технологические и экологические стандарты отрасли.

Помимо этого, предусматривается развитие направлений глубокой переработки хлопка. В частности, планируется запуск предприятий по ткачеству высококачественной экологически чистой ткани, выпуску домашнего текстиля, крашению-отделке и производству готовой одежды.

Таким образом, второй этап проекта направлен на формирование полного цикла производственной цепочки, объединяющего все процессы – от выращивания хлопка до его прядения, ткачества, крашения-отделки и выпуска готовой одежды.

Реализация инвестиционного проекта станет основой для повышения промышленного потенциала региона, диверсификации хлопководства, увеличения доли глубокой переработки и развития современного производства с эффективным использованием ресурсов. Также будет способствовать расширению трансграничного аграрно-промышленного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

По второму этапу инвестор планирует оформить проектную подготовку и разрешительные документы и начать строительные работы в 2027 году. Срок строительства – два года.

Стороны намерены завершить проект в установленные сроки, ввести производственные объекты в эксплуатацию и обеспечить его экономическую эффективность.

Пресс-служба акима Туркестанской области