КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ ТУРКЕСТАНСКУЮ ОБЛАСТЬ, ВЫРОСЛО НА 43%

В Туркестанской области ведется системная работа по развитию сферы туризма, совершенствованию туристической инфраструктуры и повышению привлекательности региона. Вопросы развития этой сферы находятся на контроле акима области Нуралхана Кушерова. В результате проводимой работы увеличивается поток туристов и растет объем инвестиций, привлеченных в отрасль.

За первое полугодие 2026 года регион посетило около 217 тысяч туристов: 11 338 иностранных и 205 426 – внутренних туристов. Это на 43,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев прошлого года область посетило около 151 тысячи туристов.

Значительно выросли и доходы от туристов, достигнув 6 млрд тенге. Это на 147% больше по сравнению с 4 млрд тенге за соответствующий период прошлого года. А за 9 месяцев текущего года в сферу туризма привлечено 83 млрд тенге инвестиций.

В рамках развития туристической инфраструктуры введен в эксплуатацию ряд новых объектов. В частности, в городе Туркестане открыт Центр ремесленников. В Толебийском районе запущен гостиничный комплекс «Paradise Villas», в Туркестане – «Medina Palace».

В этом году в области запланирована реализация 25 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 13,7 млрд тенге. В их числе – зона отдыха «Khantau» стоимостью 1 млрд тенге в населенном пункте Хантаги, относящемся к городу Кентау. Объект, строительство которого завершено, введен в эксплуатацию.

В Туркестане также реализуются масштабные туристические проекты. Ведется строительство крупного аквапарка площадью 12 гектаров, инвестиционной стоимостью 10 млрд тенге. Объект планируется сдать в эксплуатацию в этом году. Проект позволит расширить виды туристических услуг в городе и увеличить возможности для отдыха посетителей.

Кроме того, в целях сохранения историко-культурного наследия и повышения туристического потенциала ведутся работы по благоустройству городища Культобе. До конца года планируется завершить и сдать в эксплуатацию гостиничный комплекс «Yassy Hall Apartments».

Указанные проекты способствуют повышению туристического потенциала региона, формированию новых мест отдыха, улучшению качества обслуживания и привлечению дополнительных инвестиций в экономику. В области будет продолжена работа по одновременному развитию историко-культурного, паломнического, экологического и современного рекреационного туризма.

Пресс-служба акима Туркестанской области