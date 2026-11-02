Планируется укрепление партнерских связей между Туркестанской областью и штатом Аризона (США)и реализация взаимовыгодных проектов в сферах образования, сельского хозяйства и туризма. Вопросы в этом направлении были обсуждены на встрече заместителя акима Туркестанской области Каната Кайыпбека с почетным консулом Республики Казахстан в США Хью Холлманом.

На встрече стороны уделили приоритетное внимание вопросам расширения межрегионального сотрудничества, реализации инвестиционных и образовательных проектов, внедрения передовых технологий, а также обмена опытом между специалистами отраслей.

Заместитель акима области Канат Кайыпбек рассказал гостям о социально-экономическом потенциале и инвестиционных возможностях Туркестанского региона и отметил, что со стороны региона будет оказана поддержка развитию двустороннего партнерства.

– Добро пожаловать в священный город Туркестан! На предыдущих встречах с акимом области Нуралханом Кушеровым были проведены важные переговоры по развитию ряда отраслей и обмену взаимным опытом. Мы всегда готовы поддержать перспективные инициативы, направленные на конкретный результат и придающие импульс развитию нашего региона. Сегодня в Туркестане также динамично развивается международное сотрудничество в сфере образования. В городе функционирует совместный казахско-корейский вуз. Недавно началось строительство второго корпуса учебного заведения. Кроме того, сельское хозяйство и туризм являются стратегически важными отраслями для нашего региона. Актуальным является внедрение в эти направления передовых технологий и лучшего опыта США. Мы заинтересованы в предложенных проектах, – сказал Канат Кайыпбек.

В свою очередь, почетный консул Республики Казахстан в США Хью Холлман остановился на важности стратегического партнерства между Казахстаном и США и отметил, что проявляет особый интерес к развитию связей с Туркестанской областью.

– США являются одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Сегодня Казахстан является одним из важных и надежных партнеров США в Центральной Азии. Мы намерены совместно с рядом регионов Казахстана реализовать масштабные проекты. При этом один из первых приоритетов отдан Туркестанской области. Уже сейчас мы ведем работу по продвижению потенциала Туркестанского региона в США. Мы рассматриваем вас как одного из наших основных партнеров. Надеемся, что в дальнейшем благодаря взаимной поддержке мы добьемся конкретных результатов, – сказал Хью Холлман.

Также он пригласил делегацию Туркестанской области посетить штат Аризона для обмена опытом. В рамках визита Х. Холлман предложил ознакомиться с передовыми проектами в сферах образования, сельского хозяйства и туризма и рассмотреть возможности развития взаимовыгодного партнерства.

Отметим, в настоящее время в Международном университете туризма и гостеприимства в городе Туркестане внедрена сертификационная программа Университета Аризоны. На предстоящий период рассматривается вопрос реализации программы обмена студентами между вузами двух регионов. Кроме того, есть план по открытию филиала Университета Аризоны в городе Туркестане.

Инициативы, поднятые на встрече, будут детально изучены и по ним будут приняты соответствующие решения.

Эти начинания открывают путь к развитию системы образования региона на международном уровне, расширению академических возможностей молодежи, а также привлечению новых технологий и современного управленческого опыта в сферы сельского хозяйства и туризма.

Пресс-служба акима Туркестанской области