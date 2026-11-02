ЗА 20 ЛЕТ ИЗ СТРАН ЦАРЭС В КАЗАХСТАН ПРИВЛЕЧЕНО СВЫШЕ $30 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ

По итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами ЦАРЭС достиг $8,8 млрд, увеличившись на 14,4%. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с 2005 года превысил $30 млрд. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, выступая в Алматы на открытии второго Тянь-Шаньского форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии.

В числе основных направлений в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) вице-премьер назвал расширение взаимной торговли, развитие транспортно-логистических связей и привлечение качественных инвестиций.

«Наша общая задача – не только наращивать объемы торговли, но и последовательно устранять барьеры, упрощать торговые процедуры, развивать электронную торговлю и расширять доступ предпринимателей к рынкам соседних государств»,

— отметил Серик Жумангарин.

Еще одно направление – развитие транспортной инфраструктуры. Казахстан расширяет пропускную способность транспортных коридоров, модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, развивает мультимодальные перевозки. Для ускорения трансграничных перевозок необходимо также обеспечить совместимость транспортных систем, цифровизировать процедуры на границах и сократить время прохождения грузов.

Объем казахстанских инвестиций в страны ЦАРЭС превысил $4 млрд. В Казахстане зарегистрировано более 28 тыс. предприятий из стран региона и свыше 2,5 тыс. совместных компаний.

По словам вице-премьера, важно не только увеличивать объем инвестиций, но и направлять их на создание новых производств, внедрение современных технологий, повышение производительности труда и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с международными финансовыми институтами в сферах транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и цифровой инфраструктуры.

В числе других вопросов региональной повестки – цифровизация торговли и логистики, изменение климата и рациональное использование водных ресурсов.

Второй Тянь-Шаньский форум проходит 2–3 ноября в Алматы под темой «Укрепление устойчивой взаимосвязанности и качественных инвестиций в Центральной Азии». Организаторами выступают Институт ЦАРЭС и Министерство национальной экономики Республики Казахстан при участии Азиатского банка развития в качестве стратегического партнера.

В форуме принимают участие порядка 400 человек, включая представителей правительств стран ЦАРЭС, международных финансовых институтов, организаций развития, бизнеса и экспертного сообщества.