ТУРКЕСТАН И МАНАС СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

В столице Республики Кыргызстан - городе Бишкеке - прошел II Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана на тему «Роль регионов в развитии стратегического партнерства».

В международном мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель Кабинета Министров Республики Кыргызстан – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев, руководители центральных и местных государственных органов двух стран, акимы регионов и городов, а также представители деловых кругов.

В рамках форума на панельной сессии на тему «Развитие туризма как фактор укрепления международных связей между регионами Кыргызстана и Казахстана» аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы презентовал туристический потенциал региона и приоритетные направления развития международного сотрудничества.

Также был подписан меморандум о развитии побратимских связей между городами Туркестаном и Манасом.

Сегодня потенциал туристической связи между Туркестаном и регионами Кыргызстана высок. Кыргызстан входит в пятерку основных стран по количеству иностранных туристов, прибывающих в Туркестан.