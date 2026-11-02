31 октября на территории музея имени Кажымукана Мунайтпасова, расположенного в населенном пункте Кажымукан Ордабасинского района, прошло экологическое мероприятие «Уважение к великим личностям – долг поколений».

Основная цель мероприятия в рамках программы «Таза Қазақстан» – сохранение историко-культурного наследия, увековечение имен великих личностей, охрана окружающей среды, благоустройство территорий исторических объектов и формирование экологической культуры среди населения.

В экоакции приняло участие более 500 человек из числа ветеранов, экоактивистов и сотрудников учреждений, которые внесли свой вклад в чистоту и благоустройство родного края.

В рамках мероприятия было посажено 520 саженцев деревьев, проведены работы по покосу травы и санитарной очистке территории. Кроме того, было вывезено 5 тонн мусора и побелено 50 деревьев. Покрашены ограждения на территории музея, проведены работы по благоустройству и приведению в порядок.

Подобные инициативы направлены на содержание исторических мест в чистоте, охрану природы и формирование у подрастающего поколения любви и ответственности к родной земле.

Пресс-служба акима Туркестанской области