ТУРКЕСТАН: В ПИТОМНИКЕ ОРДАБАСЫ ЕЖЕГОДНО ВЫРАЩИВАЮТ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ

В соответствии с поручением акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова в регионе ведется системная работа по увеличению площади питомников и расширению зеленого фонда. В этой связи руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Галымжан Толепов специально посетил государственное учреждение «Бадамское учреждение по охране лесов и животного мира» в Ордабасинском районе и ознакомился с питомниковым хозяйством и видами выращиваемых саженцев.

Общая площадь питомника, расположенного в населенном пункте Кажымухан Ордабасинского района, составляет 5 гектаров. Здесь выращивают такие породы деревьев, как вяз, клен, ясень, айлант, можжевельник и туя.

В питомнике учреждения ежегодно выращивается более 300 тысяч саженцев. В связи с ростом спроса на саженцы, питомники временно организованы в трех местах.

Весной 2026 года учреждением было отпущено 31 630 саженцев различных пород деревьев. На осенний сезон запланировано распределение 163 300 саженцев. В настоящее время выкопано 45 780 саженцев, из них 8 580 переданы в Сайрамский и Ордабасинский районы.

Глава управления осмотрел виды саженцев, выращиваемых в питомнике, и проверил их качество. Также был рассмотрен ход подготовки к осенней кампании по посадке деревьев 2026 года. Ответственным специалистам были даны конкретные поручения по качественной подготовке саженцев, своевременному и соответствующему требованиям проведению посадочных работ.

В целом, в области на постоянной основе продолжается работа по увеличению площади зеленого пояса и лесного фонда. В дальнейшем планируется расширить территорию питомников и увеличить объемы выращивания саженцев. Работа в этом направлении находится под непосредственным контролем акима области Нуралхана Кушерова.

Пресс-служба акима Туркестанской области