Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Жетысайского района. На встрече обсуждались показатели социально-экономического развития района, реализация инфраструктурных проектов, волнующие жителей вопросы и предстоящие задачи.

В ходе встречи аким области остановился на Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 28 октября «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период», отметив важность качественной реализации в регионе обозначенных в нем приоритетных направлений.

– Глава государства в Послании определил задачи по развитию экономики, повышению благосостояния населения и продолжению реформ с конкретными результатами. Сегодняшняя встреча дает возможность проанализировать работу в этом направлении, определить предстоящие задачи и открыто обсудить ваши вопросы. Наша главная цель – привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни жителей, – сказал Н. Кушеров.

По итогам 9 месяцев 2026 года объем валового регионального продукта Жетысайского района составил 192,7 млрд тенге, увеличившись на 111,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции достиг 9,2 млрд тенге, из них объем обрабатывающей промышленности - 4,8 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 37,7 млрд тенге. Объем строительных работ составил 19,3 млрд тенге, а объем введенного в эксплуатацию жилья - 20,8 тыс. квадратных метров. При этом объем сельскохозяйственной продукции составляет 91,7 млрд тенге.

Район по итогам 2025 года занял второе место в области по показателям социально-экономического развития. По итогам первого полугодия 2026 года Жетысайский район закрепился на четвертом месте.

В сфере образования в прошлом году в рамках проекта «Школы будущего» в населенном пункте Акниет введена в эксплуатацию школа на 600 мест, а в этом году в городе Жетысай – школа на 1500 мест. Кроме того, в населенном пункте Жылы су открыты Дом культуры на 150 мест и библиотека. В результате развития инженерной инфраструктуры в этом году три населенных пункта подключены к природному газу. Таким образом, 93 из 105 населенных пунктов района, или 98,4% жителей, обеспечены голубым топливом.

В направлении обеспечения питьевой водой в прошлом году в четыре населенных пунктах обновлено 73 км водопровода. В этом году ведется работа по текущему ремонту 30 км водопровода питьевой воды в пяти населенных пунктах, трех водонапорных башен и одного резервуара воды.

В сфере жилья в прошлом году введен в эксплуатацию 84-квартирный арендный жилой дом, до конца 2026 года планируется предоставить очередникам 64 квартиры.

В сфере здравоохранения в прошлом году введены в эксплуатацию семь медицинских объектов. В этом году завершится строительство еще двух фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Акниет и Абай. Кроме того, проводится капитальный ремонт районной больницы в поселке Асыката, который будет сдан в эксплуатацию в конце года.

Аким области отметил необходимость сохранения темпов развития района и дальнейшего улучшения экономических показателей. Он поручил руководству района усилить работу по реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения. Также глава региона напомнил о необходимости на постоянной основе проводить работы по чистоте и благоустройству в рамках программы «Таза Қазақстан».

На встрече был рассмотрен и ход исполнения вопросов, поднятых на встрече с жителями в прошлом году. В 2025 году со стороны жителей было поднято семь вопросов, пять из них решены, по оставшимся двум вопросам работы продолжаются.

После этого аким района Серик Мамытов доложил о проделанной работе и планах.

В завершение встречи жители подняли волнующие их вопросы, высказали свои предложения и мнения. На их вопросы были даны ответы, вопросы взяты на контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области