ЖЕТЫСАЙЦЫ ОЗВУЧИЛИ АКИМУ ОБЛАСТИ СВОИ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял жителей Жетысайского района по личным вопросам.

В ходе приема граждане подняли вопросы социальной поддержки, жилья, земли, инфраструктуры и другие актуальные проблемы.

Глава региона внимательно выслушал каждое обращение и поручил руководителям ответственных управлений и акиму района изучить вопросы в рамках закона и рассмотреть пути их решения. По ряду обращений даны соответствующие разъяснения, их исполнение взято на контроль.

Отметим, в ходе рабочих поездок акима области в районы проводится личный прием населения, и озвученные жителями проблемы решаются в порядке очередности.

Аким области и его заместители проводят личные приемы регулярно, согласно графику. Запись на личный прием ведет отдел по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Туркестанской области. Записаться на прием можно через портал http://egov.kz, единую базу е-otinish и путем подачи письменного заявления в Центре приема граждан.

Пресс-служба акима Туркестанской области