В Туркестанской области в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, на постоянной основе ведутся работы по охране окружающей среды, обеспечению санитарной чистоты населенных пунктов и благоустройству.

С начала года в отношении нарушителей порядка в общественных местах применяются административные меры. В частности, по статье 434-2 КоАП составлено 5 746 административных протоколов и наложено штрафов на 170,6 млн тенге. Из них взыскано 114,3 млн тенге.

Кроме того, по статье 505 КоАП составлено 7 978 административных протоколов. Наложено штрафов на 45,2 млн тенге, взыскано 31,6 млн тенге.

Акиматами сельских округов по статье 505 составлено 3 784 протокола и наложено штрафов на 21,5 млн тенге. На сегодня взыскано 11,9 млн тенге, из них 3 395 – предупреждения, 389 – штрафные протоколы.

Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Глава региона отметил, что программа «Таза Қазақстан» - это не разовая акция, а постоянная работа по обеспечению чистоты и благоустройства населенных пунктов. Он поручил ответственным лицам держать вопросы санитарной чистоты на ежедневном контроле и усилить разъяснительную работу среди населения по сохранению чистоты на благоустроенных территориях, недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры чистоты.

Сегодня работы в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжаются во всех районах и городах области. Они направлены на формирование чистых, комфортных и красивых населенных пунктов.

Через Telegram-чат-бот «Таза Қазақстан» (@TazaQazBot) поступило 2 508 обращений. Из них 2 445 исполнены, 63 находятся в процессе исполнения.

В регионе на регулярной основе проводятся рейдовые и профилактические мероприятия. Недавно мобильная группа провела рейды в парках, скверах и общественных местах Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов. В ходе объезда выявлено 76 фактов нарушения правил чистоты, составлены административные протоколы.

Кроме того, в Шардаринском и Созакском районах проведен мониторинг, в ходе которого выявлено 53 недостатка. Для полного устранения выявленных недостатков установлены сроки.

Также на аппаратном совещании был заслушан отчет о ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. В регионе подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется согласно плану. Из запланированных 24,1 км ремонт тепловых сетей выполнен на 21,6 км, или 90%.

В городе Кентау продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей и текущему ремонту ТЭЦ №5. Также начаты работы по модернизации 14,5 км магистральных тепловых сетей. Стартовал проект по реконструкции 1,2 км тепловых сетей в микрорайонах №1 и №2 города Туркестана, монтажные работы близятся к завершению.

По всем объектам областных бюджетных учреждений заключены договоры на поставку угля, ведутся перевозки.

Пресс-служба акима Туркестанской области