В Туркестанской области на системной основе ведется работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечению населения местной продукцией. Данный вопрос был рассмотрен на еженедельном совещании в аппарате акима области, заслушаны доклады руководителей ответственных управлений. Аким области Нуралхан Кушеров поручил усилить работу по удержанию цен на продовольствие на стабильном уровне и обеспечению жителей качественной и доступной продукцией.

– Необходимо вести постоянный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Недопустимо необоснованное повышение цен. Также возьмите на контроль качество товаров в социальных магазинах. Поручаю активизировать работу, – сказал Н. Кушеров.

На сегодня в области производится 27 видов социально значимых продовольственных товаров. По 22 видам полностью удовлетворяется внутренняя потребность региона. В частности, уровень обеспеченности томатами выше потребности в 10 раз, мукой пшеничной первого сорта – в 9,1 раза, капустой – в 6,4 раза, огурцами – в 5 раз, молоком – в 4,2 раза, луком – в 3,3 раза.

С начала года в стабилизационный фонд закуплено 20 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров. С учетом оборотной схемы, форвардных контрактов и складских запасов сформирован общий запас продовольствия в объеме 22 тыс. тонн. Данный запас позволяет обеспечить потребность области до шести месяцев.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 101,2%. Большая часть продукции реализуется по цене ниже среднереспубликанской. В социальных магазинах основные продукты питания предлагаются в среднем на 20-30% дешевле рыночной цены. На сегодня в городах Туркестане, Кентау и Арыс работают 42 социальных магазина.

Важное значение в обеспечении населения доступными продуктами питания имеют также сельскохозяйственные ярмарки. С начала года в городе Туркестане проведено 256 ярмарок, где 12,8 тыс. тонн продукции было реализовано на 20-30% дешевле рыночной цены. Всего по области организовано 463 ярмарки. Также в целях стабилизации цен на продовольствие заключены меморандумы с 70 крупными супермаркетами и 10 товаропроизводителями.

Для постоянного контроля цен ведется мониторинг. С начала года выявлено 93 факта необоснованного завышения торговой наценки, приняты соответствующие административные меры.

В регионе реализуются и новые проекты, направленные на увеличение объемов обеспечения внутреннего рынка местной продукцией. В Тюлькубасском районе поэтапно запускается крупная птицефабрика стоимостью 53,7 млрд тенге, которая позволит производить 48 тыс. тонн мяса птицы в год. При выходе проекта на полную мощность будет создано более 1 200 рабочих мест, и область сможет полностью обеспечить внутреннюю потребность в мясе птицы. В Байдибекском и Ордабасинском районах планируется запуск двух птицефабрик общей мощностью 30 млн яиц.

Работа по обеспечению продовольственной безопасности, увеличению объемов местного производства и недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары находится на постоянном контроле акима области.

Пресс-служба акима Туркестанской области