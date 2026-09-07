ТЕАТРЫ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВЯТСЯ ЛАУРЕАТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ

В Туркестанской области разработана и утверждена специальная дорожная карта по развитию сферы культуры на 2026-2029 годы. Данный документ охватывает пять основных направлений. Об этом было сказано на совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

На встрече обсудили текущее состояние сферы культуры в регионе, основные направления развития и актуальные проблемы. Ответственным руководителям даны конкретные поручения.

– Культура - важное направление в духовном развитии региона. Поэтому нам необходимо уделять приоритетное внимание модернизации объектов культуры, охвату детей творческими кружками и обновлению материально-технической базы библиотек. Также особое внимание нужно уделить развитию креативной индустрии. Основная цель - повысить потенциал сферы культуры и вывести творческие возможности региона на новый уровень, – сказал глава региона.

На совещании руководитель управления культуры Туркестанской области Бахытжан Садыков выступил с докладом о развитии и актуальных вопросах сферы культуры. По его словам, на сегодня из 801 населенного пункта в 249 есть объекты в культуры.

Управлением сформирован и утвержден список из 30 населенных пунктов первой очереди, нуждающихся в Домах культуры. В него входят 29 окружных центров и один населенный пункт. Для этих объектов разработаны эскизные проекты типовых Домов культуры на 100 и 200 мест.

С 2022 года в области начато строительство 26 Домов культуры и клубов. Из них 25 объектов реализуются в рамках программы «Ауыл - ел бесігі», один объект - Дворец культуры в городе Туркестане - построен за счет средств местного бюджета. В этом году ведутся строительные работы на 13 объектах культуры. По итогам восьми месяцев введено в эксплуатацию четыре объекта культуры. Остальные девять объектов планируется сдать до конца года.

Также в этом году по программе «Ауыл – ел бесігі» проведен капитальный ремонт двух Домов культуры, один из них уже введен в эксплуатацию.

Показатель охвата детей бесплатными творческими кружками в регионе ежегодно растет. Если в 2025 году было охвачено 11 525 детей, то по итогам шести месяцев этого года этот показатель достиг 13 311. До конца года планируется увеличить его до 17 071 ребенка.

Работа по бесплатному охвату детей кружками в рамках государственного творческого заказа осуществляется через платформу «Damubala». В этом году на бесплатный охват детей творческими кружками из местного бюджета выделено 3,3 млрд тенге. Сегодня через информационную систему «Damubala.kz» с участием 192 поставщиков в 661 творческом кружке бесплатно занимаются 17 417 детей (ваучеры).

В области населению услуги оказывают 390 библиотек - две областные, 388 районных и городских библиотек. В этом году областная детская библиотека имени Ы. Алтынсарина, расположенная в Шымкенте, переехала в новое здание в Туркестане. Здание общей площадью 1002,8 кв. метра оснащено современным оборудованием и работает как коворкинг-центр, способный одновременно обслуживать 100-150 читателей. По итогам восьми месяцев 2026 года из 390 библиотек области 350 обеспечены компьютерной техникой и подключены к сети интернет.

Туркестанский музыкально-драматический театр в этом году принял участие в V международном фестивале театров в городе Трабзоне, Турция, со спектаклем «Shekh Sanaan. Fatum». Также на фестивале «Русская классика. Лобня-2026» в городе Лобня, Россия, театр показал спектакль «Шинель» и был награжден в номинациях «Лучшее пластическое решение классического произведения» и «Лучший актерский ансамбль».

На прошлой неделе коллектив театра по специальному приглашению Грузии совершил гастрольную поездку в город Батуми, где показал пластический спектакль «Абай. Кара сөз» и удостоился теплого приема зрителей.

Кроме того, Туркестанский музыкально-драматический театр имени Р. Сейтметова принял участие в международном фестивале актеров «Тунгышбай Аль-Тарази приглашает в Тараз» в городе Таразе со спектаклем «Ханшаның көз жасы». Актер театра Шакен Амантуров был награжден в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Гастрольные поездки по регионам продолжатся до конца года.

В регионе на постоянной основе ведется работа по привлечению молодых специалистов в театры.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал необходимость расширения горизонтов экономики за счет развития новых секторов, таких как креативная индустрия. В этом направлении в этом году в рамках проекта «Creative Aimaq» при организации Фонда развития креативных индустрий прошли Дни Туркестанской области. В ходе двухдневного мероприятия 30 ремесленников региона представили более 500 изделий, а 13 художников выставили более 100 работ. Выставку посетили более 5 200 жителей и гостей города Астаны, общая сумма продаж составила 21 млн тенге. Это самый высокий показатель по республике.

Сегодня определены 53 вида креативной индустрии (ОКЭД). Согласно плану, до конца года в области планируется провести три масштабных мероприятия.

Пресс-служба акима Туркестанской области