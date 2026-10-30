Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил развивать регионы, привлекать инвестиции, поддерживать предпринимательство. В этом направлении в Туркестанской области ведется системная работа.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Жетысайский район принял участие в церемонии открытия хлопкоперерабатывающего завода ТОО «Бірлік-Е» и поздравил общественность.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев во вчерашнем Послании уделил особое внимание вопросам развития предпринимательства, защиты отечественного бизнеса и предоставления равных возможностей предпринимателям. В этой связи от всей души поздравляю всех с открытием хлопкоперерабатывающего завода «Бірлік-Е»! Сегодняшнее событие – важный шаг, направленный на повышение агропромышленного потенциала нашего региона, развитие отечественного производства и создание новых рабочих мест. Жетысай – край, известный своим белым хлопком, с устоявшимися традициями земледелия, процветающий трудом. В этом году фермеры района засеяли хлопком 45 тысяч гектаров и на сегодня собрали 120 тысяч тонн продукции. Средняя урожайность – 27,7 центнера с каждого гектара. Эти показатели – плод неустанного честного труда жетысайских земледельцев. Потенциал сельского хозяйства измеряется не только богатым урожаем. Главное – использовать эту продукцию во благо страны, сформировать в нашем регионе производственную цепочку от сырья до готового товара. Открывающийся сегодня завод «Бірлік-Е» – важный проект в реализации этих задач. Пусть работа нового предприятия будет плодотворной, а объемы производства растут из года в год! – сказал Н. Кушеров.

Предприятие стоимостью 2,8 млрд тенге способно производить 50 тыс. тонн хлопкового волокна в год. На новом производстве создано 200 рабочих мест. При переработке хлопка используются современные технологии последнего поколения. На втором этапе проекта планируется запуск завода по производству семенного линта.

Пресс-служба акима Туркестанской области