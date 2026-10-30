Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Жетысайский район ознакомился с работой предприятий, расположенных в промышленном парке и индустриальной зоне, и реализуемыми инвестиционными проектами.

О текущей деятельности производственных предприятий, реализуемых проектах и планах главе региона доложил аким района Серик Мамытов.

В районе реализуются проекты по производству строительных материалов, тканей, железных изделий, обуви, медицинской ваты, термопанелей, полиэтиленовых изделий, переработке корня солодки и выпуску химических моющих средств. Кроме того, приоритет отдается развитию производства специальной и спортивной обуви и сапог.

В ходе рабочей поездки Н. Кушеров посетил индустриальную зону в поселке Асыката и ознакомился с ходом реализации ряда крупных инвестпроектов.

В частности, глава региона ознакомился с проектом фруктохранилища и производственной теплицы товарищества «MIR AGRO KZ». Общий объем инвестиций проекта, реализуемого турецкой компанией «Görkem Tarim», составляет около $30 млн. В настоящее время ведется строительство склада для хранения 8 тыс. тонн продукции. Его планируется ввести в эксплуатацию до конца года. А в 2027 году планируется строительство производственной теплицы на площади 34 гектара. В рамках проектов будет создано 40 постоянных и 200 сезонных рабочих мест.

После этого аким области ознакомился со строительством товарно-молочной фермы ТОО «АгроСүт». Проект стоимостью 13,1 млрд тенге реализуется на площади 25 гектаров. При полном запуске предприятия планируется содержать 2400 голов крупного рогатого скота и производить до 20 тыс. тонн молока в год. В результате 200 человек будут обеспечены постоянной работой. Продукция будет поставляться как на рынок Казахстана, так и в страны СНГ.

В целом, в индустриальной зоне «Жетысай» реализуется семь инвестиционных проектов стоимостью 26,9 млрд тенге. В результате их полного запуска будет создано 1 168 постоянных рабочих мест.

Данные проекты позволят повысить производственный потенциал района, развить обрабатывающую промышленность, создать новые рабочие места и увеличить долю местной продукции.

Аким области выслушал предложения предпринимателей, отметил важность качественной и своевременной реализации инвестиционных проектов. Он дал поручения руководителям ответственных отраслей оказать необходимую поддержку предпринимателям, повысить мощность производственных предприятий и создать благоприятные условия для новых инициатив.

Пресс-служба акима Туркестанской области