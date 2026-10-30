НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В МАКТААРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на регулярной основе проводит личные приемы в районах и городах региона. Сегодня в ходе рабочей поездки в Мактааральский район он провел очередной личный прием. Жители подняли волнующие их вопросы, высказали свои обращения и предложения.

Выслушав обращения граждан, глава региона дал конкретные поручения соответствующим руководителям. Он отметил, что обращения населения не останутся без внимания и будут решены в рамках закона.

– Глава государства в нынешнем Послании возложил конкретные задачи по улучшению качества жизни населения, развитию регионов и решению актуальных вопросов граждан. В этой связи выслушать обращения жителей, своевременно уделить внимание поднятым вопросам – наша главная цель, – сказал Н. Кушеров.

На личном приеме жители подняли вопросы, касающиеся инфраструктуры, жилья, сельского хозяйства и социальной сферы. В частности, были озвучены вопросы выделения субсидий на хлопководство, защиты прав местных фермеров, подведения питьевой воды к аварийному жилью, ремонта каналов, приведения в порядок дорог, освещения улиц и строительства дополнительного корпуса школы.

В приеме, прошедшем в открытом формате, приняли участие руководители и представители правоохранительных органов и областных управлений, которые содействовали оптимальному решению обращений. На основании обращений граждан даны протокольные поручения, их исполнение взято на контроль.

Отметим, в ходе рабочих поездок акима области в районы проводится личный прием населения, и озвученные жителями проблемы решаются в порядке очередности.

Аким области и его заместители проводят личные приемы регулярно, согласно графику. Запись на личный прием ведет отдел по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Туркестанской области. Записаться на прием можно через портал http://egov.kz, единую базу е-otinish и путем подачи письменного заявления в Центре приема граждан.

Пресс-служба акима Туркестанской области