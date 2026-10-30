НУРАЛХАН КУШЕРОВ: «МЫ ГОРДИМСЯ ТРУДОЛЮБИВЫМ НАРОДОМ МАКТААРАЛА»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Мактааральского района. В ходе встречи глава региона остановился на приоритетах, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период».

– В Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отмечены задачи по развитию экономики, повышению благосостояния населения и продолжению реформ с конкретными результатами. В реализации этих задач особая роль отводится регионам. Наша главная цель – привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Результат этой работы должен быть виден прежде всего в развитии каждого района и села. Мактаарал – регион с развитым сельским хозяйством. Мы гордимся трудолюбивым народом Мактаарала. Сегодня в районе в ряде отраслей сложилась положительная динамика, вводятся в эксплуатацию новые социальные и инфраструктурные объекты. Со стороны акимата области оказывается соответствующая поддержка, улучшается инфраструктура. Не ограничиваясь достигнутыми результатами, нам необходимо в полной мере использовать экономический потенциал района, усилить работу по увеличению инвестиционных проектов, развитию производства и созданию благоприятных условий для жителей, – сказал Н. Кушеров.

Аким области кратко остановился на показателях социально-экономического развития района. По его словам, за девять месяцев 2026 года объем валового регионального продукта составил 114,9 млрд тенге, увеличившись на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции достиг 12,3 млрд тенге, в том числе объем продукции обрабатывающей промышленности составил 8,4 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 33,9 млрд тенге. Объем строительных работ составил 10,6 млрд тенге, увеличившись на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем введенного в эксплуатацию жилья достиг 23,7 тыс. квадратных метров.

В сельском хозяйстве за девять месяцев текущего года объем продукции отрасли достиг 66,8 млрд тенге, увеличившись на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2025 года Мактааральский район занял шестое место по показателям социально-экономического развития среди районов области, а по итогам первого полугодия 2026 года поднялся на пятое место.

В районе также реализован ряд проектов по развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году в рамках национального проекта «Школы будущего» в селе Улгили введена в эксплуатацию школа на 600 мест, в населенном пункте Атакент – школа на 1500 мест. Кроме того, за счет областного бюджета построены школы на 200 мест в населенных пунктах Ерки-набад и Нурлы жол. В преддверии нового учебного года в этом году за счет областного бюджета на 3,2 млрд тенге проведена реновация и модернизация четырех организаций образования. В сфере здравоохранения в 2025 году открыты четыре медицинских пункта в населенных пунктах Кара-кыр, Ырысты, Онимкер и Кок-Арал. До конца года планируется ввести в эксплуатацию врачебную амбулаторию в селе Алгабас и фельдшерско-акушерский пункт в населенном пункте Жамбыл.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» построены два новых дома культуры в населенных пунктах им. Ж. Калшораева и Ынталы. В результате развития инженерной инфраструктуры в пять населенных пунктов подведен природный газ, и район полностью газифицирован. Кроме того, в поселке Мырзакент реконструирован центральный парк, созданы благоприятные условия для отдыха жителей.

Поэтапно обновляется и дорожно-транспортная инфраструктура. За счет местного бюджета заасфальтировано 31,4 км внутренних улиц 37 населенных пунктов, доля дорог в хорошем состоянии достигла 81%. Капитально отремонтирован мост на автомобильной дороге областного значения. Кроме того, полностью завершены работы по среднему ремонту 24,1 км участка международного транспортного коридора «Ташкент-Термез» на территории района. Важное место в повышении транспортно-логистического потенциала Мактааральского района занимает строительство железнодорожной линии «Дарбаза-Мактаарал». Общая стоимость проекта протяженностью 172 км составляет 286 млрд тенге. Из них 19 км проходят по территории района. Завершить строительство планируется в декабре текущего года.

Аким области поручил усилить работу по увеличению инвестпроектов, созданию новых рабочих мест и переработке сельскохозяйственной продукции для дальнейшего улучшения показателей развития района. Он также призвал уделить особое внимание чистоте и благоустройству населенных пунктов и отметил необходимость формирования экологической культуры в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», активного участия в конкурсе «Образцовое село» и системного продолжения инициатив «Чистый двор», «Лучшая улица».

Из семи вопросов, поднятых в ходе встречи с населением в прошлом году, пять полностью решены, по оставшимся двум работы продолжаются.

На встрече, прошедшей в формате открытого диалога, после заслушивания отчета акима района Бахыта Асанова жители озвучили волнующие их вопросы, высказали акиму области свои предложения и мнения. Были обсуждены пути развития района. Каждый из поднятых вопросов взят на заметку, даны соответствующие поручения ответственным управлениям и акимату района.

После встречи глава региона провел личный прием граждан, выслушал их обращения. Каждый поднятый вопрос взят на контроль, будет проведена соответствующая работа.

Пресс-служба акима Туркестанской области