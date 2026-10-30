ТУРКЕСТАН: В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «TURAN» В МАКТААРАЛЕ ЗАПУСТЯТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочей поездкой посетил Мактааральский район. В ходе визита он ознакомился с ходом строительства инвестиционных проектов, реализуемых в специальной экономической зоне «TURAN», расположенной в Жамбылском сельском округе.

В настоящее время на территории экономической зоны площадью 102,3 гектара планируется реализовать пять инвестиционных проектов общей стоимостью 100,9 млрд тенге. Ожидается, что в результате будет создано 845 новых рабочих мест. Полная реализация проектов запланирована на 2028 год.

Акиму области были представлены инфраструктурные работы и производственные проекты в зоне. В частности, полностью завершено строительство восьми складов, принадлежащих компании «BNK Group Ltd». В настоящее время ведется работа по передаче их предпринимателям.

Также были презентованы проект создания логистического центра компании Hanya International Holdings стоимостью 75 млрд тенге, производство по переработке отходов ТОО «Food Waste», завод по обработке металла ТОО «КАЗПРОТЕМИР» и строительство хлопкоперерабатывающего предприятия «Мактаарал Xing Feng».

При открытии производства ТОО «Мактаарал Xing Feng» планируется переработка 10 тыс. тонн хлопкового волокна и 10 тыс. тонн хлопкового и растительного масла в год. При запуске предприятия будет создано 100 рабочих мест.

Аким области отметил важность развития производства, активизации глубокой переработки.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в нынешнем Послании дал конкретные поручения по улучшению благосостояния населения и развитию регионов. В этом направлении нужно активизировать работу, увеличивать рабочие места в районах. Усильте работу по сопровождению проектов и привлечению инвесторов, – поручил глава региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области