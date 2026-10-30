Ко Дню предпринимателя Казахстана в малом промышленном парке «Sauran» в Сауранском районе Туркестанской области была организована выставка товаров «Сделано в Туркестане». В выставке приняли участие более 50 местных товаропроизводителей региона, представивших свою продукцию. В ходе мероприятия состоялась церемония открытия нового выставочного центра.

Выставку осмотрели аким области Нуралхан Кушеров, вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, а также 130 делегатов и представителей бизнеса из более чем десяти регионов страны, которые ознакомились с отечественной продукцией. Кроме того, была предоставлена информация о потенциале региона и возможностях, предлагаемых предпринимателям.

Выставка позволила продемонстрировать возможности местных предприятий, укрепить позиции отечественной продукции на рынке и наладить связи с потенциальными партнерами.

На суд публики была представлена продукция различных направлений, таких как промышленность, машиностроение, электрооборудование, строительные материалы, сельское хозяйство, производство мебели, бытовая химия и пищевая промышленность. В частности, посетители увидели отопительные и газовые котлы, трансформаторы и электродвигатели, генераторы, тракторы и сельскохозяйственную технику, кабели и оптические кабели, холодильники, насосное оборудование, металлические шкафы для электрооборудования, сварочные аппараты, автомобильные прицепы, электрочайники и дроны для сельского хозяйства.

Кроме того, были представлены металлические ограждения и сетки, пластиковые изделия, специальная рабочая одежда, обожженный кирпич, автоклавный газоблок, ламинат, мебель, столы и стулья, капсульные дома и другая промышленная продукция.

В сфере пищевой промышленности были представлены натуральные соки, минеральная вода, безалкогольные напитки, бананы, сухие молочные смеси из верблюжьего молока, молочные и колбасные изделия, мороженое, а также крахмальная продукция, масляные и желатиновые компоненты. Помимо этого, в экспозиции выставки нашлось место и для продукции бытовой химии и подгузников.

Выставка показала, что производственный потенциал предпринимателей региона широк, местные предприятия выпускают продукцию различного направления и вносят вклад в обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами.

Подобные мероприятия не только оживляют обмен опытом между предпринимателями, но и открывают путь к расширению межрегионального партнерства, установлению новых торговых связей и реализации совместных проектов. В то же время поддержка местных товаропроизводителей дает импульс развитию новых производств, повышению предпринимательской активности и обеспечению занятости населения.

В Туркестанской области формируется благоприятная среда для инвесторов и предпринимателей, создаются необходимые условия для реализации новых производственных проектов. За последние два года в регионе создано 12 новых индустриальных зон, их общее количество достигло 21. В настоящее время в индустриальных и специальных экономических зонах реализуется 138 проектов общей стоимостью 446,9 млрд тенге.

Кроме того, в области создано 29 малых промышленных парков. В рамках этих парков планируется строительство 275 производственных зданий, на сегодняшний день 178 из них введены в эксплуатацию. На данных объектах запущено 146 проектов с общим объемом инвестиций 162,9 млрд тенге.

Созданные производственные площадки открывают предпринимателям путь к эффективному использованию готовой инфраструктуры, открытию производств и увеличению объема отечественной продукции. В результате укрепляется инвестиционный потенциал региона и придается новый импульс развитию промышленной отрасли.

А в малом промышленном парке «Sauran» планируется реализовать 40 проектов общей стоимостью 136 млрд тенге. В рамках данных проектов предусматривается создание двух тысяч рабочих мест. На сегодняшний день запущено более 30 проектов и создано 1500 рабочих мест. В числе производственных проектов – сборка сельхозтехники, производство строительных материалов, холодильников, текстильной продукции и мебели. Эти виды производства направлены на диверсификацию экономики региона и увеличение доли отечественных товаров.

Пресс-служба акима Туркестанской области