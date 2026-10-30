В выставочном центре в малом производственном парке «Sauran» Сауранского района Туркестанской области прошел форум предпринимателей, посвященный Дню предпринимателей Казахстана. В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, делегаты из более чем 10 регионов страны, местные предприниматели и представители бизнеса. На встрече обсуждались вопросы повышения экономического потенциала области, развития малого и среднего бизнеса, развития производства и привлечения инвестиций.

Выступая на форуме, аким области поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и остановился на работе, проводимой в регионе по развитию бизнеса. Также Н. Кушеров наградил лучших предпринимателей и предприятия, добившихся высоких результатов в сфере предпринимательства и вносящих вклад в развитие экономики региона и процветание отечественного производства.

– От всей души поздравляю всех вас с Днем предпринимателей! Этот праздник – знак высокого уважения к сообществу предпринимателей, вносящих вклад в развитие экономики страны. Предпринимательство – это проявление деловитости и упорства, труда и ответственности. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем вчерашнем Послании уделил особое внимание вопросам развития предпринимательства, защиты отечественного бизнеса и предоставления равных возможностей предпринимателям. Президент отметил необходимость повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны и поддержки производителей продукции. Также он сказал, что важной задачей является недопущение незаконных препятствий бизнесу и создание благоприятных условий для свободной работы предпринимателей. В этом направлении со стороны государства оказывается системная поддержка. Наша задача – показать результат этой государственной поддержки конкретным делом. Для этого нужно растить экономику региона, открывать новые производства и рабочие места. Ваши инициативы открывают путь к созданию новых рабочих мест, развитию производства и повышению благосостояния населения. При этом у Туркестанской области большие возможности для развития предпринимательства. Жители у нас – трудолюбивые, предприимчивые. Большая часть малого и среднего предпринимательства в стране расположена в нашем регионе. Мы сформировали для предпринимателей производственные площадки с готовой инфраструктурой. Основная цель этих площадок – замещение импорта, производство местной продукции, укрепление экономики региона. В рамках финансовой поддержки предпринимательства за последние два года объем льготного кредитования достиг 63 миллиардов тенге. Все это позволит увеличить долю Туркестанской области в производстве отечественной продукции. Предприниматели придают импульс развитию экономики региона и повышают потенциал страны. Мы готовы поддерживать ваши инициативы. В народе говорят: «Груз, поднятый сообща, легок». Единство власти и бизнеса – залог общего успеха. Пусть ваши начинания будут плодотворными, а новые проекты – успешными, – сказал аким области.

Предпринимателям и предприятиям были вручены награды по 26 номинациям. В частности, в номинации «Предприятие года» за значительный вклад в развитие предпринимательства и экономики было награждено ТОО «Nurym Group». Номинация «Прорыв года» за наращивание темпов бизнеса, расширение сферы деятельности и достижение важных результатов была вручена ТОО «Jasyl Suyq Qazaqstan». Номинации «За вклад в развитие региона» было удостоено ТОО «Туркестан текстиль». В номинации «Инвестор года» за вклад в развитие новых проектов и привлечение инвестиций была награждена компания «Beibars Bottlers». В номинации «Лучший производитель» победило ТОО «Бөрте милка», в номинации «Агропредприятие года» – ТОО «Каркын-2030», в номинации «Зеленый бизнес» – ТОО «Er-Qan Group», в номинации «Мастер традиций» – ИП «Алмагуль шебер», в номинации «За вклад в здоровье населения» – ТОО «Клиника Талгат», в номинации «Лучший семейный бизнес» – компания «Capable group».

В регионе есть конкретные результаты в направлении поддержки предпринимательства. Сегодня в Туркестанской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 200 тысяч. За последние два года вновь создано 12 индустриальных зон, их общее количество достигло 21. В специальной экономической зоне «Turan» реализуется 138 проектов на 447 млрд тенге. Кроме того, во всех районах области создано 29 малых промышленных парков, строится 275 производственных зданий, из них 178 введены в эксплуатацию. В парках запущено 146 проектов. Общий объем инвестиций составил 163 млрд тенге. За счет эффективного использования местного сырья реализован 31 проект, направленный на импортозамещение, стоимостью 176 млрд тенге. Дополнительно реализуются еще 39 проектов общей стоимостью 280 млрд тенге.

На форуме выступил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, он поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и наградил ряд номинантов. Вице-министр остановился на значении предпринимательства в развитии экономики страны и отметил актуальность мер поддержки отечественного бизнеса, увеличения производств, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для инициатив предпринимателей.

Кроме того, исполнительный директор АО «Форте Банк» Карлыгаш Сакипова вручила награды лучшим в сфере предпринимательства.

Торжественная церемония продолжилась праздничной концертной программой. В ходе мероприятия был отмечен труд предпринимателей, выражено уважение к их вкладу в развитие экономики региона, создание новых производств и рабочих мест и повышение благосостояния населения.

Пресс-служба акима Туркестанской области