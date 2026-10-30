В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ ЗАДАЧ, ОБОЗНАЧЕННЫХ В ПОСЛАНИИ

В Туркестанской области состоялось собрание актива области, посвященное мерам по реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период». Совещание вел первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов.

На собрании обсуждались вопросы реализации в регионе задач, обозначенных в Послании Главы государства, обеспечения устойчивого роста экономики, модернизации инфраструктуры, привлечения инвестиций, цифровизации и развития искусственного интеллекта.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в своем выступлении отметил, что Послание определяет приоритеты на новом этапе развития страны, и подчеркнул необходимость нацелить поручения на конкретный результат, увязав их с возможностями региона.

– Глава государства уделил особое внимание массовому строительству и модернизации инфраструктуры, совершенствованию транспортно-логистической системы, цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. Эти задачи особенно важны для Туркестанской области с населением более 2,1 миллиона человек. Поэтому каждое поручение в Послании должно измеряться конкретным делом и позитивными изменениями в жизни населения. Каждый руководитель должен нести персональную ответственность за выполнение возложенной на него задачи и работать на результат, – сказал Н. Кушеров.

В своем докладе аким области отметил важное для региона значение инициативы по объявлению 2027 года Годом масштабного всенародного строительства. В следующем году за счет областного бюджета планируется строительство 36 объектов на 34,2 млрд тенге, а также разработка проектно-сметной документации по трем проектам. До конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 31 объект. Кроме того, планируется строительство 496 арендных квартир для социально уязвимых слоев населения.

Также реализуется ряд важных проектов в сфере здравоохранения. В городе Туркестане в декабре этого года планируется ввести в эксплуатацию родильный дом на 80 мест. В 2027 году в регионе планируется построить 32 медицинских объекта, ведется строительство многопрофильной больницы на 570 мест в городе Туркестане и медицинского комплекса с перинатальным центром в Сарыагашском районе.

В направлении развития энергетической инфраструктуры в Сайрамском районе строится паро-газовая электростанция мощностью 1000 МВт, в Сауранском районе – солнечная электростанция мощностью 300 МВт. Эти проекты направлены на обеспечение потребности региона в электроэнергии.

В сфере транспорта и логистики ведется строительство железнодорожной линии «Дарбаза-Мактаарал» и объездной дороги в городе Сарыагаше. Кроме того, начнутся работы по строительству восточной объездной дороги города Туркестана. Данные проекты позволят улучшить транспортную связанность региона и повысить эффективность грузоперевозок.

Особое внимание уделено развитию цифровизации и искусственного интеллекта. В Туркестан открылся IT-университет Woosong на 2300 студентов, где ведется подготовка специалистов по направлениям искусственного интеллекта, анализа больших данных, кибербезопасности и программирования. Глава региона отметил необходимость широкого применения современных технологий в государственном управлении, социальном обслуживании, сельском хозяйстве и промышленности.

Не остались без внимания и вопросы развития аграрной отрасли и глубокой переработки местного сырья. Площадь хлопковых полей, выращиваемых по новой технологии, в прошлом году составляла 52 тыс. гектаров, в этом году достигла 91 тыс. га. До 2030 года планируется реализовать пять хлопчатобумажных кластеров общей стоимостью 213 млрд тенге. При полной реализации этих проектов появится возможность производить 230 тыс. тонн готовой продукции в год и создать более 7 тыс. рабочих мест.

В целях роста экономики региона и повышения инвестиционного потенциала продолжается реализация проектов в индустриальных зонах и специальной экономической зоне «TURAN». В настоящее время в области действует 21 индустриальная зона. Туда привлечено 66 млрд тенге инвестиций, запущено 60 предприятий. Кроме того, приоритет отдается увеличению производства местной продукции, импортозамещению и расширению экспортных возможностей за счет развития малых промышленных парков.

На встрече также говорилось о необходимости сохранения общественной стабильности наряду с экономическим развитием, укрепления принципа «Закон и порядок», профилактики правонарушений, формирования правовой культуры молодежи и системного продолжения общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

В ходе собрания выступили председатель Туркестанского областного филиала республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Женисбек Мауленкулов, директор областного филиала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Асылан Ибадуллаев, декан по административным делам университета Woosong University Kazakhstan Джонг Ёнг Хва и преподаватель Кентауского многопрофильного колледжа Диларам Анарбаева, которые озвучили свои мнения и предложения по реализации Послания.

По итогам собрания была отмечена необходимость качественного выполнения задач, обозначенных в Послании, координации работы ответственных учреждений и удержания на контроле исполнения каждого поручения. Основная цель – превратить Туркестанскую область в регион с мощной экономикой, развитой инфраструктурой, комфортный и безопасный для жителей.

Пресс-служба акима Туркестанской области