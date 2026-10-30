В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

В День предпринимателей в Туркестанской области состоялась церемония открытия современного выставочного центра. В мероприятии приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, аксакалы района и гости из других регионов страны.

Новый объект расположен в производственном парке в Сауранском районе, прилегающем к городу Туркестану. Общая площадь двухэтажного здания - 4 428 квадратных метров, из них 2 592 квадратных метра отведены под выставочный зал, а 1 836 - под административно-бытовой комплекс.

В центре, наряду с выставочным залом, предусмотрены офисные помещения, конференц-зал, лобби, кофейня, столовая и другие необходимые помещения. Кроме того, в здании установлен большой LED-экран площадью 358,5 квадратных метра.

Здесь созданы все условия для проведения выставок и ярмарок, мероприятий международного уровня. Сразу после открытия нового здания здесь прошли выставка товаров «Сделано в Туркестане» и форум республиканского уровня, посвященный Дню предпринимателей.

Пресс-служба акима Туркестанской области